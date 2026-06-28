Златко ДАЛИЧ: «В матче против Ганы была настоящая Хорватия»

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы своей команды над сборной Ганы (2:1) в третьем туре ЧМ-2026.

«Великолепная победа. Шесть очков. Трудная игра против очень сильного соперника. Мы сменили тактику и стиль игры, и это было здорово. Сегодня мы вернулись к старой схеме, как и в предыдущие девять лет. Вот и все.

В первых двух играх мы были немного неловки, но сейчас была настоящая Хорватия. Мы добились своей цели, прошли групповой этап. Сегодня мы возвращаемся в тренировочный лагерь и будем готовиться к следующей игре.

Я сказал ребятам, что верю в них. Я верю, что мы делаем, и они ответили взаимностью. Всё было хорошо. Это нормально, что соперник создает несколько моментов, а нам непросто.

Мы должны оставаться стойкими. Забыть о победе, перейти к следующей игре. Нет места эйфории, мы должны сохранять спокойствие и двигаться дальше», – сказал Далич.

Национальная сборная Хорватии заняла второе место в квартете L, набрав шесть турнирных баллов после трех сыгранных матчей. В плей-офф Мундиаля подопечные Златко Далича сыграют против Португалии.