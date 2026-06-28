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Чемпионат мира
28 июня 2026, 06:23 | Обновлено 28 июня 2026, 06:25
237
0

ВИДЕО. Аргентина впервые пропустила гол на ЧМ-2026. На поле вышел Месси

Муса Аль-Таамари сократил отставание сборной Йордании на 55-й минуте матча 3-го тура ЧМ

28 июня 2026, 06:23 | Обновлено 28 июня 2026, 06:25
237
0
ВИДЕО. Аргентина впервые пропустила гол на ЧМ-2026. На поле вышел Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентина пропустила первый гол на чемпионате мира 2026.

28 июня команда Иордании поразила ворота аргентинцев на 55-й минуте – отличился Муса Аль-Таамари.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Практически сразу же после пропущенного мяча на поле в составе Аргентины вышел легендарный Лионель Месси.

Аргентина переигрывает соперников со счетом 2:1 – в первом тайме голы забили Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинес.

Втсреча Иордании и Аргентины стартовала 28 июня в 05:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

❗️ ВИДЕО. Аргентина впервые пропустила гол на ЧМ-2026. На поле вышел Месси

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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