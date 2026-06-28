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Чемпионат мира
28 июня 2026, 05:59 | Обновлено 28 июня 2026, 06:03
176
0

ВИДЕО. Шедевр от Белгали! Алжир сравнял счет в матче с Австрией

Команды завершили первый тайм вничью

28 июня 2026, 05:59 | Обновлено 28 июня 2026, 06:03
176
0
ВИДЕО. Шедевр от Белгали! Алжир сравнял счет в матче с Австрией
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июня в Канзас-Сити, США, проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Алжира и Австрии.

Счет в игре на 28-й минуте открыл Марко Арнаутович, который после длинной передачи Алабы реализовал выход один на один с голкипером.

Выровнял ситуацию на табло Рафик Белгали, который на 45-й минуте обыграл нескольких соперников в штрафной и точным ударом отправил мяч в сетку ворот Шлагера.

При счете 1:1 Австрия и Алжир выходят в плей-офф со второго и третьего места соответственно.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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