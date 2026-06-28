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28 июня 2026, 03:38 |
48
0

Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA

AFA зарабатывает $150 млн и имеет 120 спонсоров по всему миру

28 июня 2026, 03:38 |
48
0
Месси превратил Аргентину в глобальный бренд уровня Формулы-1 и NBA
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Сборная Аргентины стала не только одной из главных спортивных команд мира, но и мощным глобальным брендом.

По информации The Times, за последние годы Ассоциация футбола Аргентины осуществила масштабную коммерческую трансформацию, в которой ключевую роль сыграла фигура Лионеля Месси.

Еще девять лет назад AFA находилась в тяжелом финансовом положении и зависела в основном от денег за телеправа. Тогда у организации было всего шесть спонсоров, из которых только два были международными.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. AFA имеет около 120 спонсоров, среди которых American Express, McDonald’s и Google Gemini, а доходы организации достигли примерно 150 миллионов долларов.

Коммерческий директор AFA Леандро Петерсен заявил, что сейчас бренд сборной Аргентины может сидеть «за одним столом с Формулой-1, NBA и «Реалом»» среди самых сильных спортивных франшиз на рынке США.

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Аргентинская федерация активно развивает бренд в разных регионах мира – от Азии и Ближнего Востока до США. Ее стратегия стала настолько успешной, что ее даже изучают в Гарвардской бизнес-школе.

Особую роль в этом росте сыграл Месси. Футболки сборной Аргентины с его фамилией стали глобальным символом, а на матчах команды их носят фанаты из разных стран – не только аргентинцы.

В AFA понимают, что Месси является не только главной футбольной звездой команды, но и уникальным маркетинговым активом. В то же время федерация осторожно работает с его образом, чтобы не нарушать личные имиджевые права игрока.

Даже после завершения карьеры Месси в сборной Аргентины федерация рассчитывает продолжить сотрудничество с ним в роли амбассадора.

«Бренд Месси и бренд AFA создали связь, которая продлится всю жизнь», – отметил Петерсен.

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Максим Лапченко Источник: The Times
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