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  4. Кейн догнал Герда Мюллера по количеству голов на ЧМ/ЧЕ среди европейцев
Чемпионат мира
28 июня 2026, 03:41 |
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Кейн догнал Герда Мюллера по количеству голов на ЧМ/ЧЕ среди европейцев

Больше английского нападающего на крупных турнирах забивали только двое европейцев

28 июня 2026, 03:41 |
30
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Кейн догнал Герда Мюллера по количеству голов на ЧМ/ЧЕ среди европейцев
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил свой 18-й гол на чемпионатах мира и Европы.

Это произошло в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Панамы.

По количеству забитых мячей на крупных турнирах англичанин сравнялся с Гердом Мюллером среди европейских футболистов.

Лишь двое игроков забивали больше, чем Кейн: Криштиану Роналду (24) и Мирослав Клозе (19).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы:

  • 24 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 19 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 18 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 18 – Гарри Кейн (Англия)
  • 17 – Килиан Мбаппе (Франция)

Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира/Европы (18):

  • ЧМ-2026: Панама
  • ЧМ-2026: Хорватия (дубль)
  • ЧЕ-2024: Нидерланды
  • ЧЕ-2024: Словакия
  • ЧЕ-2024: Дания
  • ЧМ-2022: Франция
  • ЧМ-2022: Сенегал
  • ЧЕ-2020: Дания
  • ЧЕ-2020: Украина (дубль)
  • ЧЕ-2020: Германия
  • ЧМ-2018: Колумбия
  • ЧМ-2018: Панама (хет-трик)
  • ЧМ-2018: Тунис (дубль)
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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