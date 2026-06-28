Кейн догнал Герда Мюллера по количеству голов на ЧМ/ЧЕ среди европейцев
Больше английского нападающего на крупных турнирах забивали только двое европейцев
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил свой 18-й гол на чемпионатах мира и Европы.
Это произошло в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Панамы.
По количеству забитых мячей на крупных турнирах англичанин сравнялся с Гердом Мюллером среди европейских футболистов.
Лишь двое игроков забивали больше, чем Кейн: Криштиану Роналду (24) и Мирослав Клозе (19).
Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы:
- 24 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 19 – Мирослав Клозе (Германия)
- 18 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 18 – Гарри Кейн (Англия)
- 17 – Килиан Мбаппе (Франция)
Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира/Европы (18):
- ЧМ-2026: Панама
- ЧМ-2026: Хорватия (дубль)
- ЧЕ-2024: Нидерланды
- ЧЕ-2024: Словакия
- ЧЕ-2024: Дания
- ЧМ-2022: Франция
- ЧМ-2022: Сенегал
- ЧЕ-2020: Дания
- ЧЕ-2020: Украина (дубль)
- ЧЕ-2020: Германия
- ЧМ-2018: Колумбия
- ЧМ-2018: Панама (хет-трик)
- ЧМ-2018: Тунис (дубль)
Joueurs européens ayant inscrit le plus de buts dans un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 27, 2026
24 🇵🇹 Cristiano Ronaldo
19 🇩🇪 Miroslav Klose
18 🇩🇪 Gerd Müller
18 🏴 HARRY KANE
17 🇫🇷 Kylian Mbappé #ENGPAN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико требует реванша
Артема в «Бетисе» не будет