Кейн догнал Герда Мюллера по количеству голов на ЧМ/ЧЕ среди европейцев

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил свой 18-й гол на чемпионатах мира и Европы.

Это произошло в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Панамы.

По количеству забитых мячей на крупных турнирах англичанин сравнялся с Гердом Мюллером среди европейских футболистов.

Лишь двое игроков забивали больше, чем Кейн: Криштиану Роналду (24) и Мирослав Клозе (19).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы:

24 – Криштиану Роналду (Португалия)

19 – Мирослав Клозе (Германия)

18 – Герд Мюллер (ФРГ)

18 – Гарри Кейн (Англия)

17 – Килиан Мбаппе (Франция)

Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира/Европы (18):

ЧМ-2026: Панама

ЧМ-2026: Хорватия (дубль)

ЧЕ-2024: Нидерланды

ЧЕ-2024: Словакия

ЧЕ-2024: Дания

ЧМ-2022: Франция

ЧМ-2022: Сенегал

ЧЕ-2020: Дания

ЧЕ-2020: Украина (дубль)

ЧЕ-2020: Германия

ЧМ-2018: Колумбия

ЧМ-2018: Панама (хет-трик)

ЧМ-2018: Тунис (дубль)