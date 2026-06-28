Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем стал лучшим игроком матча 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Панамы.

Беллингем оформил гол и ассист на Гарри Кейн, а англичане одержали победу со счетом 2:0.

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У Джуда теперь два забитымх мяча на ЧМ-2026 – в 1-м туре он отличился голом в игре с Хорватией (4:2).

Англия выиграла группу L с 7 очками из 9 возможных и уверенно пробилась в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа L

Третий тур. 28 июня

Панама – Англия – 0:2

Голы: Кейн, 62, Беллингем, 67

ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия

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