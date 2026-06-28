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  4. ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия
Чемпионат мира
28 июня 2026, 03:35 |
49
0

ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия

Джуд Беллингем оформил гол и ассист, сыграв ключевую роль в победе англичан (2:0)

28 июня 2026, 03:35 |
49
0
ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем стал лучшим игроком матча 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Панамы.

Беллингем оформил гол и ассист на Гарри Кейн, а англичане одержали победу со счетом 2:0.

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У Джуда теперь два забитымх мяча на ЧМ-2026 – в 1-м туре он отличился голом в игре с Хорватией (4:2).

Англия выиграла группу L с 7 очками из 9 возможных и уверенно пробилась в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа L

Третий тур. 28 июня

Панама – Англия – 0:2

Голы: Кейн, 62, Беллингем, 67

ФОТО. Не Кейн. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Панама – Англия

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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