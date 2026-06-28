Чемпионат мира28 июня 2026, 02:24 |
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Кейн забивал больше, чем сборной Панамы, лишь двум сборным
Напомним все сборные, в матчах против которых английский нападающий забивал голы в своей
28 июня 2026, 02:24 |
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отличился голом в матче против сборной Панамы в третьем туре ЧМ-2026 (2:0).
Панама стала одним из самых любимых соперников англичанина в его карьере.
Всего в ворота этой сборной Кейн забил уже 4 гола.
Больше голов нападающий английской национальной команды забивал только в ворота сборных Албании (7) и Сан-Марино (5).
Голы Гарри Кейна за сборную Англии (82):
- 7 – Албания
- 5 – Сан-Марино
- 4 – Болгария, Черногория, Германия, Мальта, Панама
- 3 – Франция, Украина, Италия, Латвия, Хорватия
- 2 – Литва, Тунис, Чехия, Косово, Польша, Швейцария, Северная Македония, Шотландия, Дания, Финляндия, Андорра, Сенегал
- 1 – Турция, Словения, Нигерия, Колумбия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Нидерланды, Ирландия, Сербия, Новая Зеландия
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