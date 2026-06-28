Кейн забивал больше, чем сборной Панамы, лишь двум сборным

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отличился голом в матче против сборной Панамы в третьем туре ЧМ-2026 (2:0).

Панама стала одним из самых любимых соперников англичанина в его карьере.

Всего в ворота этой сборной Кейн забил уже 4 гола.

Больше голов нападающий английской национальной команды забивал только в ворота сборных Албании (7) и Сан-Марино (5).

Голы Гарри Кейна за сборную Англии (82):