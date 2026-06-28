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  4. Кейн забивал больше, чем сборной Панамы, лишь двум сборным
Чемпионат мира
28 июня 2026, 02:24 |
63
0

Кейн забивал больше, чем сборной Панамы, лишь двум сборным

Напомним все сборные, в матчах против которых английский нападающий забивал голы в своей

28 июня 2026, 02:24 |
63
0
Кейн забивал больше, чем сборной Панамы, лишь двум сборным
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отличился голом в матче против сборной Панамы в третьем туре ЧМ-2026 (2:0).

Панама стала одним из самых любимых соперников англичанина в его карьере.

Всего в ворота этой сборной Кейн забил уже 4 гола.

Больше голов нападающий английской национальной команды забивал только в ворота сборных Албании (7) и Сан-Марино (5).

Голы Гарри Кейна за сборную Англии (82):

  • 7 – Албания
  • 5 – Сан-Марино
  • 4 – Болгария, Черногория, Германия, Мальта, Панама
  • 3 – Франция, Украина, Италия, Латвия, Хорватия
  • 2 – Литва, Тунис, Чехия, Косово, Польша, Швейцария, Северная Македония, Шотландия, Дания, Финляндия, Андорра, Сенегал
  • 1 – Турция, Словения, Нигерия, Колумбия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Нидерланды, Ирландия, Сербия, Новая Зеландия
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Гарри Кейн сборная Англии по футболу сборная Панамы по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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