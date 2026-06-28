Кейн превзошел Линекера и стал лучшим бомбардиром Англии на ЧМ в истории

32-летний форвард Гарри Кейн, который на клубном уровне защищает цвета мюнхенской Баварии, стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира за всю историю.

Гол в ворота сборной Панамы в матче 3-го тура группы L ЧМ-2026 стал для Гарри 11-м на мундиалях. Кейну удалось опередить Гари Линекера (10).

Лучшие бомбардиры сборной Англии на чемпионатах мира

11 – Гарри Кейн

10 – Гари Линекер

5 – Джефф Херст

4 – Майкл Оуэн

4 – Маркус Решфорд

4 – Бобби Чарлтон

3 – Нэт Лофтхаус

3 – Букайо Сака

3 – Дэвид Платт

3 – Роджер Хант

3 – Стивен Джеррард

3 – Дэвид Бекхэм

Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира (11)

2026: Панама

2026: Хорватия (дубль)

2022: Франция

2022: Сенегал

2018: Колумбия

2018: Панама (хет-трик)

2018: Тунис (дубль)