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  4. Кейн превзошел Линекера и стал лучшим бомбардиром Англии на ЧМ в истории
Чемпионат мира
28 июня 2026, 01:59 |
173
0

Кейн превзошел Линекера и стал лучшим бомбардиром Англии на ЧМ в истории

В матче против Панамы Гарри отличился на 67-й минуте, оформив 11-й мяч на мундиалях

28 июня 2026, 01:59 |
173
0
Кейн превзошел Линекера и стал лучшим бомбардиром Англии на ЧМ в истории
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32-летний форвард Гарри Кейн, который на клубном уровне защищает цвета мюнхенской Баварии, стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира за всю историю.

Гол в ворота сборной Панамы в матче 3-го тура группы L ЧМ-2026 стал для Гарри 11-м на мундиалях. Кейну удалось опередить Гари Линекера (10).

Лучшие бомбардиры сборной Англии на чемпионатах мира

11 – Гарри Кейн
10 – Гари Линекер
5 – Джефф Херст
4 – Майкл Оуэн
4 – Маркус Решфорд
4 – Бобби Чарлтон
3 – Нэт Лофтхаус
3 – Букайо Сака
3 – Дэвид Платт
3 – Роджер Хант
3 – Стивен Джеррард
3 – Дэвид Бекхэм

Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира (11)

2026: Панама
2026: Хорватия (дубль)
2022: Франция
2022: Сенегал
2018: Колумбия
2018: Панама (хет-трик)
2018: Тунис (дубль)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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