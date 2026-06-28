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  4. ВИДЕО. Кейн с передачи Беллингема удвоил преимущество Англии над Панамой
Чемпионат мира
28 июня 2026, 01:33 | Обновлено 28 июня 2026, 01:35
49
0

ВИДЕО. Кейн с передачи Беллингема удвоил преимущество Англии над Панамой

Гарри забил на 67-й минуте поединка 3-го тура группы L чемпионата мира 2026

28 июня 2026, 01:33 | Обновлено 28 июня 2026, 01:35
49
0
ВИДЕО. Кейн с передачи Беллингема удвоил преимущество Англии над Панамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Именитый форвард сборной Англии Гарри Кейн отличился в матче 3-го тура группы K чемпионата мира 2026 против Панамы.

Кейн забил на 67-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу англичан. Ассист на Гарри отдал Джуд Беллингем, который пятью минутами ранее открыл счет в игре.

❗️ ВИДЕО. Кейн с передачи Беллингема удвоил преимущество Англии над Панамой

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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