Чемпионат мира28 июня 2026, 01:33 | Обновлено 28 июня 2026, 01:35
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ВИДЕО. Кейн с передачи Беллингема удвоил преимущество Англии над Панамой
Гарри забил на 67-й минуте поединка 3-го тура группы L чемпионата мира 2026
28 июня 2026, 01:33 | Обновлено 28 июня 2026, 01:35
49
0
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Именитый форвард сборной Англии Гарри Кейн отличился в матче 3-го тура группы K чемпионата мира 2026 против Панамы.
Кейн забил на 67-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу англичан. Ассист на Гарри отдал Джуд Беллингем, который пятью минутами ранее открыл счет в игре.
❗️ ВИДЕО. Кейн с передачи Беллингема удвоил преимущество Англии над Панамой
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