ВИДЕО. Кейн с передачи Беллингема удвоил преимущество Англии над Панамой

Именитый форвард сборной Англии Гарри Кейн отличился в матче 3-го тура группы K чемпионата мира 2026 против Панамы.

Кейн забил на 67-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу англичан. Ассист на Гарри отдал Джуд Беллингем, который пятью минутами ранее открыл счет в игре.

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