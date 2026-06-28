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Чемпионат мира
28 июня 2026, 01:50 | Обновлено 28 июня 2026, 01:51
52
0

ВИДЕО. Ассист Модрича. Как Влашич вывел хорватов вперед в игре с Ганой

Хавбек отличился точным ударом головой

28 июня 2026, 01:50 | Обновлено 28 июня 2026, 01:51
52
0
ВИДЕО. Ассист Модрича. Как Влашич вывел хорватов вперед в игре с Ганой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Хорватии
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поразил ворота Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.

Встретились команды на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.

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На 83-й минуте матча Никола Влашич отличился точным ударом головой после подачи Луки Модрича с углового, 2:1 в пользу подопечных Златко Далича.

ВИДЕО. Ассист Модрича. Как Влашич вывел хорватов вперед в игре с Ганой

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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