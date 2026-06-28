Чемпионат мира28 июня 2026, 01:50 | Обновлено 28 июня 2026, 01:51
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ВИДЕО. Ассист Модрича. Как Влашич вывел хорватов вперед в игре с Ганой
Хавбек отличился точным ударом головой
28 июня 2026, 01:50 | Обновлено 28 июня 2026, 01:51
52
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поразил ворота Ганы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.
Встретились команды на стадионе «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.
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На 83-й минуте матча Никола Влашич отличился точным ударом головой после подачи Луки Модрича с углового, 2:1 в пользу подопечных Златко Далича.
ВИДЕО. Ассист Модрича. Как Влашич вывел хорватов вперед в игре с Ганой
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