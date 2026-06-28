Чемпионат мира28 июня 2026, 01:40 |
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Хамес vs Роналду. Названы составы на матч ЧМ-2026 Колумбия – Португалия
Поединок 3-го тура группы K начнется 28 июня в 02:30 по Киеву
28 июня 2026, 01:40 |
144
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28 июня сборные Колумбии и Португалии проведут матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Перед началом игры наставники команд – Нестор Лоренсо и Роберто Мартинес – назвали стартовые составы своих подопечных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Капитан колумбийцев – Хамес Родригес, а португальцев – легендарный Криштиану Роналду.
Встреча начнется в 02:30 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.
Стартовые составы на матч Колумбия – Португалия
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