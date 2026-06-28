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  4. Хамес vs Роналду. Названы составы на матч ЧМ-2026 Колумбия – Португалия
Чемпионат мира
28 июня 2026, 01:40 |
144
0

Хамес vs Роналду. Названы составы на матч ЧМ-2026 Колумбия – Португалия

Поединок 3-го тура группы K начнется 28 июня в 02:30 по Киеву

28 июня 2026, 01:40 |
144
0
Хамес vs Роналду. Названы составы на матч ЧМ-2026 Колумбия – Португалия
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28 июня сборные Колумбии и Португалии проведут матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Перед началом игры наставники команд – Нестор Лоренсо и Роберто Мартинес – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитан колумбийцев – Хамес Родригес, а португальцев – легендарный Криштиану Роналду.

Встреча начнется в 02:30 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

Стартовые составы на матч Колумбия – Португалия

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футбол чемпионат мира
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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