Хамес vs Роналду. Названы составы на матч ЧМ-2026 Колумбия – Португалия

28 июня сборные Колумбии и Португалии проведут матч 3-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Перед началом игры наставники команд – Нестор Лоренсо и Роберто Мартинес – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Капитан колумбийцев – Хамес Родригес, а португальцев – легендарный Криштиану Роналду.

Встреча начнется в 02:30 по Киеву на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс.

Стартовые составы на матч Колумбия – Португалия