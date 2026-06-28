ВИДЕО. Как Гана сравняла счет в матче с Хорватией

Защитник Ганы Деррик Лукассен равнял счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со сборной хорватии.

Встретились команды в Филадельфии на стадионе «Lincoln Financial Field».

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На 73-й минуте матча защитник номинальных гостей поразил ворота соперника. Гол мог быть отменен из-за офсайда у партнера Лукассена, но после просмотра VAR арбитр принял решение засчитать мяч, ибо положение вне игры было пассивным.

ВИДЕО. Гана сравняла счет в матче с Хорватией