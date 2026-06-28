Чемпионат мира28 июня 2026, 01:40 | Обновлено 28 июня 2026, 01:44
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ВИДЕО. Как Гана сравняла счет в матче с Хорватией
Точным ударом отличился Деррик Лукассен
28 июня 2026, 01:40 | Обновлено 28 июня 2026, 01:44
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Защитник Ганы Деррик Лукассен равнял счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со сборной хорватии.
Встретились команды в Филадельфии на стадионе «Lincoln Financial Field».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 73-й минуте матча защитник номинальных гостей поразил ворота соперника. Гол мог быть отменен из-за офсайда у партнера Лукассена, но после просмотра VAR арбитр принял решение засчитать мяч, ибо положение вне игры было пассивным.
ВИДЕО. Гана сравняла счет в матче с Хорватией
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