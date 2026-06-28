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Чемпионат мира
28 июня 2026, 01:40 | Обновлено 28 июня 2026, 01:44
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0

ВИДЕО. Как Гана сравняла счет в матче с Хорватией

Точным ударом отличился Деррик Лукассен

28 июня 2026, 01:40 | Обновлено 28 июня 2026, 01:44
36
0
ВИДЕО. Как Гана сравняла счет в матче с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine. Деррик Лукассен
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Защитник Ганы Деррик Лукассен равнял счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со сборной хорватии.

Встретились команды в Филадельфии на стадионе «Lincoln Financial Field».

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На 73-й минуте матча защитник номинальных гостей поразил ворота соперника. Гол мог быть отменен из-за офсайда у партнера Лукассена, но после просмотра VAR арбитр принял решение засчитать мяч, ибо положение вне игры было пассивным.

ВИДЕО. Гана сравняла счет в матче с Хорватией

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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