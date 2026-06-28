ВИДЕО. Англия забила первый гол Панаме аж на 62-й мин – отличился Беллингем

На 62-й минуте отличился звездный хавбек Джуд Беллингем, 1:0 в пользу англичан.

Сборная Англии открыла счет в матче 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Панамы .

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