Чемпионат мира28 июня 2026, 01:28 | Обновлено 28 июня 2026, 01:29
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ВИДЕО. Англия забила первый гол Панаме аж на 62-й мин – отличился Беллингем
Джуд вывел англичан вперед в середине второго тайма матча 3-го тура группы L ЧМ-2026
28 июня 2026, 01:28 | Обновлено 28 июня 2026, 01:29
46
0
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Сборная Англии открыла счет в матче 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Панамы.
На 62-й минуте отличился звездный хавбек Джуд Беллингем, 1:0 в пользу англичан.
❗️ ВИДЕО. Англия забила первый гол Панаме аж на 62-й мин – отличился Беллингем
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