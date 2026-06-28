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  4. ВИДЕО. Англия забила первый гол Панаме аж на 62-й мин – отличился Беллингем
Чемпионат мира
28 июня 2026, 01:28 | Обновлено 28 июня 2026, 01:29
46
0

ВИДЕО. Англия забила первый гол Панаме аж на 62-й мин – отличился Беллингем

Джуд вывел англичан вперед в середине второго тайма матча 3-го тура группы L ЧМ-2026

28 июня 2026, 01:28 | Обновлено 28 июня 2026, 01:29
46
0
ВИДЕО. Англия забила первый гол Панаме аж на 62-й мин – отличился Беллингем
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Сборная Англии открыла счет в матче 3-го тура группы L чемпионата мира 2026 против Панамы.

На 62-й минуте отличился звездный хавбек Джуд Беллингем, 1:0 в пользу англичан.

❗️ ВИДЕО. Англия забила первый гол Панаме аж на 62-й мин – отличился Беллингем

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футбол чемпионат мира
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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