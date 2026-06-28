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Чемпионат мира
28 июня 2026, 00:37 | Обновлено 28 июня 2026, 00:39
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ВИДЕО. Как Петар Сучич открыл счет в матче Хорватии и Ганы

Хавбек отличился точным ударом на 31-й минуте

28 июня 2026, 00:37 | Обновлено 28 июня 2026, 00:39
50
0
ВИДЕО. Как Петар Сучич открыл счет в матче Хорватии и Ганы
Getty Images/Global Images Ukraine. Петар Сучич
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Полузащитник сборной Хорватии Петар Сучич открыл счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Ганой.

Принимает игру стадион «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 31-й минуте матча Петар Сучич поразил ворота Ганы с передачи Матео Ковачича, 1:0.

ВИДЕО. Как Петар Сучич открыл счет в матче Хорватии и Ганы

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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