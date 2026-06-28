Чемпионат мира28 июня 2026, 00:37 | Обновлено 28 июня 2026, 00:39
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ВИДЕО. Как Петар Сучич открыл счет в матче Хорватии и Ганы
Хавбек отличился точным ударом на 31-й минуте
28 июня 2026, 00:37 | Обновлено 28 июня 2026, 00:39
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Полузащитник сборной Хорватии Петар Сучич открыл счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира с Ганой.
Принимает игру стадион «Lincoln Financial Field» в городе Филадельфия.
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На 31-й минуте матча Петар Сучич поразил ворота Ганы с передачи Матео Ковачича, 1:0.
ВИДЕО. Как Петар Сучич открыл счет в матче Хорватии и Ганы
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