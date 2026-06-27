ФОТО. Самая горячая форма ЧМ-2026? Бренд выпустил футбольные бикини

Бренд Ettis Swim решил нестандартно обыграть футбольную тему во время чемпионата мира-2026.

Компания представила линейку купальников в стиле World Cup Collection, вдохновленную цветами национальных сборных. В продаже появились бикини для болельщиц Бразилии, США, Колумбии и других команд.

На официальном сайте бренда доступны модели Brasil Colors Bikini Set, USA/France/Paraguay Colors Bikini Set и Colombia/Equador colors Bikini Set.

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В соцсетях Ettis Swim призывает болельщиц выбирать цвета своей команды и поддерживать сборную не только в футболке, но и в пляжном образе.

Такой релиз стал яркой альтернативой классическим игровым формам, особенно с учетом летнего формата чемпионата мира.

Коллекция быстро привлекла внимание аудитории благодаря сочетанию футбольной культуры, патриотических цветов и пляжной моды.