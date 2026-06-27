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Чемпионат мира
27 июня 2026, 23:38 |
375
0

Ветеран сборной Хорватии может догнать Мальдини и Марадону

Иван Перишич в 20-й раз вышел в старте на матч ЧМ

27 июня 2026, 23:38 |
375
0
Ветеран сборной Хорватии может догнать Мальдини и Марадону
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич
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В последнем туре группового раунда чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с командой Ганы за выход в плей-офф.

В стартовом составе балканцев выйдет 37-летний Иван Перишич, который проведет свой 20-й матч на мундиалях, и во всех он играл с первых минут. Единственными полевыми игроками, которые провели больше матчей, 100% из которых начинали в стартовом составе, являются Паоло Мальдини (23), Диего Марадона (21) и Уве Зеелер (21).

После двух туров у хорватов три очка, на один балл больше у Англии и Ганы.

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Иван Перишич Уве Зеелер сборная Хорватии по футболу сборная Ганы по футболу Паоло Мальдини Диего Марадона
Руслан Полищук Источник: Opta
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