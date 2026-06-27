Поскользнулся ученик. Турция провалилась из-за ошибки ганского шамана

Ганский шаман Нана Кваку Бонсам, ранее шокировавший всех заявлением о том, что он наложил заклинание на форварда сборной Англии Гарри Кейна, теперь утверждает, что талисман, который он приготовил для соперника сборной Ганы на чемпионате мира, случайно повлиял на сборную Турции.

«Во время ритуала мой ученик поскользнулся с картой, и энергия сместилась на Турцию», – заявил Бонсам.

По его словам, шаман понял, что допустил большую ошибку, когда турки упустили уйму моментов и вылетели с чемпионата мира. Нана Кваку Бонсам попросил прощения у турецкого народа за то, что испортил ему первый мундиаль с 2002 года.