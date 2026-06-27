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Чемпионат мира
27 июня 2026, 22:55 | Обновлено 27 июня 2026, 22:56
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Поскользнулся ученик. Турция провалилась из-за ошибки ганского шамана

Нана Кваку Бонсам продолжает эпатировать

27 июня 2026, 22:55 | Обновлено 27 июня 2026, 22:56
266
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Поскользнулся ученик. Турция провалилась из-за ошибки ганского шамана
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ганский шаман Нана Кваку Бонсам, ранее шокировавший всех заявлением о том, что он наложил заклинание на форварда сборной Англии Гарри Кейна, теперь утверждает, что талисман, который он приготовил для соперника сборной Ганы на чемпионате мира, случайно повлиял на сборную Турции.

«Во время ритуала мой ученик поскользнулся с картой, и энергия сместилась на Турцию», – заявил Бонсам.

По его словам, шаман понял, что допустил большую ошибку, когда турки упустили уйму моментов и вылетели с чемпионата мира. Нана Кваку Бонсам попросил прощения у турецкого народа за то, что испортил ему первый мундиаль с 2002 года.

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Руслан Полищук Источник: Fanatik
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