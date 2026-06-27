Комо предложил Челси смешные деньги за защитника сборной Англии

«Комо» сделал официальное предложение «Челси» по поводу 26-летнего защитника сборной Англии Трево Чалобы.

Сообщается, что итальянский клуб предложил лондонцам 25 миллионов евро, что значительно ниже требований столичного клуба. Как известно, у игрока ещё два года по контракту с «Челси», портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «синие» не согласятся на подобные условия, осознавая, что на рынке есть несколько более богатых покупателей на Чалобу. В частности, активный интерес к игроку демонстрирует «Интер».

В прошлом сезоне Трево принял участие в 47 матчах «Челси» во всех турнирах, отличившись тремя забитыми голами.