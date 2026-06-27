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  4. Комо предложил Челси смешные деньги за защитника сборной Англии
Англия
27 июня 2026, 23:03 |
413
0

Комо предложил Челси смешные деньги за защитника сборной Англии

На игрока претендуют также другие клубы

27 июня 2026, 23:03 |
413
0
Комо предложил Челси смешные деньги за защитника сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба
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«Комо» сделал официальное предложение «Челси» по поводу 26-летнего защитника сборной Англии Трево Чалобы.

Сообщается, что итальянский клуб предложил лондонцам 25 миллионов евро, что значительно ниже требований столичного клуба. Как известно, у игрока ещё два года по контракту с «Челси», портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что «синие» не согласятся на подобные условия, осознавая, что на рынке есть несколько более богатых покупателей на Чалобу. В частности, активный интерес к игроку демонстрирует «Интер».

В прошлом сезоне Трево принял участие в 47 матчах «Челси» во всех турнирах, отличившись тремя забитыми голами.

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Комо Интер Милан Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Трево Чалоба
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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