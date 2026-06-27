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  4. Ливерпуль озвучил Тоттенхэму цену на звезду сборной Нидерландов
Англия
27 июня 2026, 22:50 |
639
0

Ливерпуль озвучил Тоттенхэму цену на звезду сборной Нидерландов

Мерсисайдцы уже нашли замену Коди Гакпо

27 июня 2026, 22:50 |
639
0
Ливерпуль озвучил Тоттенхэму цену на звезду сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо
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Руководство «Ливерпуля» согласилось рассмотреть предложение «Тоттенхэма» по поводу 27-летнего вингера сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Мерсисайдцы готовы отпустить футболиста при условии, что лондонцы предложат не менее 70 миллионов евро в качестве компенсации. Сам голландец при этом не настаивает на уходе и доволен своим положением в команде. В то же время «Ливерпуль» видит в этом трансфере путь к началу переговоров с ПСЖ о выкупе контракта Брэдли Баркола.

В прошлом сезоне Гакпо забил 9 голов и отдал 6 голевых передач в 52 матчах за «Ливерпуль». Его контракт с клубом действует до 2030 года.

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Коди Гакпо Ливерпуль Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: TeamTalk
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