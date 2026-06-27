Ливерпуль озвучил Тоттенхэму цену на звезду сборной Нидерландов

Руководство «Ливерпуля» согласилось рассмотреть предложение «Тоттенхэма» по поводу 27-летнего вингера сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Мерсисайдцы готовы отпустить футболиста при условии, что лондонцы предложат не менее 70 миллионов евро в качестве компенсации. Сам голландец при этом не настаивает на уходе и доволен своим положением в команде. В то же время «Ливерпуль» видит в этом трансфере путь к началу переговоров с ПСЖ о выкупе контракта Брэдли Баркола.

В прошлом сезоне Гакпо забил 9 голов и отдал 6 голевых передач в 52 матчах за «Ливерпуль». Его контракт с клубом действует до 2030 года.