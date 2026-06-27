«Никакой связи». Моуриньо назвал клуб, который он вычеркнул из сердца

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо вспомнил о периоде своей карьеры в Лондоне.

Португалец тренировал «шпор» с 2019 по 2021 год. Но никаких эмоций по этому поводу у него не осталось.

«С «Тоттенхэмом» у меня не было никакой связи. Единственное, что я помню о «Тоттенхэме», – это первый матч перед пандемией на стадионе «Вест Хэм», а потом были пустые стадионы. Это единственный клуб, где мне не хватало этой связи», — признался тренер.

Также Моуриньо рассказал о своём скандальном увольнении из лондонского клуба. В конце сезона-2020/21 «Тоттенхэм» одновременно боролся за попадание в Лигу чемпионов через АПЛ и за победу в Кубке английской лиги.

Тренер настаивал на том, что ключевых игроков нужно приберечь к финальному матчу, чтобы выиграть хоть какой-то трофей. Руководство клуба настаивало на том, чтобы команда все силы тратила на чемпионат. Для «Тоттенхэма» важнее были финансовые бонусы от участия в ЛЧ. В итоге Моуриньо был уволен, «шпоры» проиграли борьбу за трофей и не попали в главный еврокубок.