«Никакой связи». Моуриньо назвал клуб, который он вычеркнул из сердца
Португалец не испытывает никаких эмоций по отношению к «Тоттенхэму»
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо вспомнил о периоде своей карьеры в Лондоне.
Португалец тренировал «шпор» с 2019 по 2021 год. Но никаких эмоций по этому поводу у него не осталось.
«С «Тоттенхэмом» у меня не было никакой связи. Единственное, что я помню о «Тоттенхэме», – это первый матч перед пандемией на стадионе «Вест Хэм», а потом были пустые стадионы. Это единственный клуб, где мне не хватало этой связи», — признался тренер.
Также Моуриньо рассказал о своём скандальном увольнении из лондонского клуба. В конце сезона-2020/21 «Тоттенхэм» одновременно боролся за попадание в Лигу чемпионов через АПЛ и за победу в Кубке английской лиги.
Тренер настаивал на том, что ключевых игроков нужно приберечь к финальному матчу, чтобы выиграть хоть какой-то трофей. Руководство клуба настаивало на том, чтобы команда все силы тратила на чемпионат. Для «Тоттенхэма» важнее были финансовые бонусы от участия в ЛЧ. В итоге Моуриньо был уволен, «шпоры» проиграли борьбу за трофей и не попали в главный еврокубок.
«Я не мог в это поверить. Для клуба – не для болельщиков, а для владельцев – было важнее попытаться квалифицироваться в Лигу чемпионов. Финансовые причины. Окей? Поэтому матч против «Саутгемптона» был очень важным матчем [для них], а для меня важным матчем был финал — это была медаль, это был кубок, это была радость для болельщиков. Для них финал не имел большого значения, а для меня и игроков он значил всё», – пояснил Моуриньо.
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