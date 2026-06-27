Сборная Швеции потеряла игрока до конца чемпионата мира

Защитник «Аталанты» Исак Гин был вынужден покинуть лагерь сборной Швеции из-за серьезной травмы, которая прервала его участие в чемпионате мира. 27-летний футболист выходил в стартовом составе команды во всех трех матчах группового этапа, приняв участие в победе над Тунисом со счетом 5:1, поражении от Нидерландов со счетом 1:5 и ничьей с Японией со счетом 1:1.

Предварительные обследования показали, что полученная на 37-й минуте матча третьего тура травма – серьезная проблема, поэтому Гин не сможет продолжить выступления за сборную Швеции в 1/32 финала.

«Мечта, которая сбылась, но, к сожалению, преждевременно завершилась для меня», – написал Гин в Instagram. «Спасибо всем шведским болельщикам, которые поддерживали нас с самого первого дня, – вы просто невероятны. Огромное спасибо ребятам из команды и всем, кто связан с национальной сборной, за лучший опыт, который только может получить футболист».

У Гина один гол в 39 матчах прошлого сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.