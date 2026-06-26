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27-летний защитник «Аталанты» и сборной Швеции Исак Гин досрочно завершил матч третьего тура ЧМ-2026 против Японии.

Игрок обороны неудачно наступил на ногу и получил травму. Исак пытался продолжить матч, но боль оказалась сильнее.

На 37-й минуте тренер Грэм Поттер был вынужден заменить Исака на Лукаса Бергвалля.

Футбольное поле Гин покинул с помощью медиков.

ФОТО. Оступился. Сборная Швеции потеряла защитника в матче с Японией

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine