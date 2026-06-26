Чемпионат мира26 июня 2026, 03:45 | Обновлено 26 июня 2026, 03:46
85
0
ФОТО. Оступился. Сборная Швеции потеряла защитника в матче с Японией
Исак Гин не смог продолжить поединок
26 июня 2026, 03:45 | Обновлено 26 июня 2026, 03:46
85
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
27-летний защитник «Аталанты» и сборной Швеции Исак Гин досрочно завершил матч третьего тура ЧМ-2026 против Японии.
Игрок обороны неудачно наступил на ногу и получил травму. Исак пытался продолжить матч, но боль оказалась сильнее.
На 37-й минуте тренер Грэм Поттер был вынужден заменить Исака на Лукаса Бергвалля.
Футбольное поле Гин покинул с помощью медиков.
ФОТО. Оступился. Сборная Швеции потеряла защитника в матче с Японией
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июня 2026, 07:37 6
На Бленуце претендуют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» и «Сигма»
Футбол | 25 июня 2026, 06:59 0
Бразилец проводит результативный Мундиаль
Футбол | 26.06.2026, 02:55
Футбол | 26.06.2026, 00:58
Футбол | 25.06.2026, 10:31
Комментарии 0
Популярные новости
25.06.2026, 08:15 4
24.06.2026, 07:25 4
24.06.2026, 20:16 53
25.06.2026, 06:36
25.06.2026, 17:32 31
25.06.2026, 01:05 5
24.06.2026, 15:42 142
24.06.2026, 08:57