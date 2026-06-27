Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «48 команд на ЧМ? Да ладно, это прекрасно»
Чемпионат мира
27 июня 2026, 21:26 |
1015
1

Юрген КЛОПП: «48 команд на ЧМ? Да ладно, это прекрасно»

Юрген Клопп призвал просто наслаждаться чемпионатом мира

27 июня 2026, 21:26 |
1015
1 Comments
Юрген КЛОПП: «48 команд на ЧМ? Да ладно, это прекрасно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что 74 матча для сокращения количества участников чемпионата мира до 32 команд, как было четыре года назад в Катаре, – это многовато.

«В плей-офф мы наконец-то сможем начать!» – смеется Клопп. «Как бывший тренер, я говорил это и скажу еще раз: для игроков слишком много матчей. Говорят, что добавилась всего одна игра, еще одна неделя, но это не так: для лучших исполнителей в целом слишком много футбола. Но теперь, когда я здесь и вижу все эти яркие, счастливые страны, которые веселятся, так усердно работают, я думаю о Кюрасао, Кабо-Верде, Гаити…

Да ладно, это прекрасно. Поэтому я отбрасываю профессионализм и наслаждаюсь зрелищем: это замечательно. 48 команд на турнире – это не идеальное для меня число, нет, но даже если это может показаться противоречивым, на этом чемпионате мира меня это устраивает. Тогда остается проблема: в целом, слишком много футбола», – заявил Клопп.

Чемпионат мира 2026 года – первый, в котором участвуют сразу 48 команд. Турнир растянется с 11 июня по 19 июля.

По теме:
Каземиро стал вторым самым возрастным автором гола сборной Бразилии на ЧМ
Медийная кампания. Коубек объяснил, почему оставил сборную Чехии
«Мне все равно» – тренер сборной Канады отказался давать совет команде США
Юрген Клопп Ливерпуль ЧМ-2026 по футболу сборная Кюрасао по футболу сборная Гаити по футболу сборная Кабо-Верде по футболу
Руслан Полищук Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Футбол | 29 июня 2026, 16:15 8
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира
Известный эксперт назвал полуфинальные пары чемпионата мира

Олег Федорчук считает, что в четверке лучших команд окажутся Франция, Испания, Англия и Аргентина

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 29 июня 2026, 07:06 9
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Футбол | 29.06.2026, 19:12
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Экс-одноклубник Криштиану Роналду: «Главное, чтобы он это понял»
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Футбол | 29.06.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
К управлением мировым футболом прорвались мошенники и мафиози. При таких темпах, через 8 лет будут играть 64 команды, а еще через 8 лет - 128 команд. Только и надежда, что Инфантино и Чеферин склеют ласты в скором будущем...
Ответить
-2
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
ОФИЦИАЛЬНО. Определен новый чемпион мира после отказа Усика от титулов
28.06.2026, 08:55 7
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
27.06.2026, 21:09 7
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 23
Бокс
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
28.06.2026, 08:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем