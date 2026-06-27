Юрген КЛОПП: «48 команд на ЧМ? Да ладно, это прекрасно»
Юрген Клопп призвал просто наслаждаться чемпионатом мира
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что 74 матча для сокращения количества участников чемпионата мира до 32 команд, как было четыре года назад в Катаре, – это многовато.
«В плей-офф мы наконец-то сможем начать!» – смеется Клопп. «Как бывший тренер, я говорил это и скажу еще раз: для игроков слишком много матчей. Говорят, что добавилась всего одна игра, еще одна неделя, но это не так: для лучших исполнителей в целом слишком много футбола. Но теперь, когда я здесь и вижу все эти яркие, счастливые страны, которые веселятся, так усердно работают, я думаю о Кюрасао, Кабо-Верде, Гаити…
Да ладно, это прекрасно. Поэтому я отбрасываю профессионализм и наслаждаюсь зрелищем: это замечательно. 48 команд на турнире – это не идеальное для меня число, нет, но даже если это может показаться противоречивым, на этом чемпионате мира меня это устраивает. Тогда остается проблема: в целом, слишком много футбола», – заявил Клопп.
Чемпионат мира 2026 года – первый, в котором участвуют сразу 48 команд. Турнир растянется с 11 июня по 19 июля.
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