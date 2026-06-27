Верес просматривает двух украинских игроков
Ярослав Караман и Александр Дихтярук могут продолжить карьеру в «Вересе»
«Верес» вышел из отпуска и уже активно включился в подготовку к новому сезону. Клуб параллельно просматривает сразу нескольких потенциальных новичков – сейчас стало известно как минимум о двух футболистах, находящихся на просмотре.
В сфере интересов «Верес» оказался молодой атакующий полузащитник «Полесья» Ярослав Караман. 20-летний игрок очень нравится менеджменту ровенчан. В случае успешных переговоров речь может идти об арендном соглашении.
Кроме того, в кулуарах также ходят разговоры об интересе к защитнику «Ингульца» Александру Дихтяруку, 2003 года рождения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер считает, что Александр совершил интересный ход
Александр хочет провести бой в США