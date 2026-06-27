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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 21:09 |
588
0

Верес просматривает двух украинских игроков

Ярослав Караман и Александр Дихтярук могут продолжить карьеру в «Вересе»

27 июня 2026, 21:09 |
588
0
Верес просматривает двух украинских игроков
НК Верес
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«Верес» вышел из отпуска и уже активно включился в подготовку к новому сезону. Клуб параллельно просматривает сразу нескольких потенциальных новичков – сейчас стало известно как минимум о двух футболистах, находящихся на просмотре.

В сфере интересов «Верес» оказался молодой атакующий полузащитник «Полесья» Ярослав Караман. 20-летний игрок очень нравится менеджменту ровенчан. В случае успешных переговоров речь может идти об арендном соглашении.

Кроме того, в кулуарах также ходят разговоры об интересе к защитнику «Ингульца» Александру Дихтяруку, 2003 года рождения.

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Верес Ровно Александр Дихтярук Ярослав Караман Полесье Житомир Ингулец трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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