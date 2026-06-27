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Чемпионат мира
27 июня 2026, 21:09 |
2188
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ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»

Златан считает Францию бесспорным фаворитом турнира

27 июня 2026, 21:09 |
2188
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ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о фаворитах ЧМ-2026.

Экс-футболист признался, что не верит в шведскую команду на чемпионате мира.

«Я не вижу команд, способных победить Францию. Мне жаль Швецию, потому что мы знаем, что они забьют им гол. Единственный шанс для соперника французов – воспользоваться моментом, когда они расслабятся и сдадут. Но они являются фаворитами этого турнира», – сказал Златан.

Сборная Швеции сыграет с Францией в 1/16 финала ЧМ. Матч состоится в ночь на среду, 1 июля. Начало игры – в 00:00 по киевскому времени.

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Златан Ибрагимович сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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Комментарии 2
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У французів по сітці шведи, далі (можливо) німці, нідерландці, іспанці, у фіналі Аргентина або Бразилія. Дуже не просто буде.
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