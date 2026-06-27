ИБРАГИМОВИЧ: «Я не вижу команд, способных победить эту сборную на ЧМ-2026»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о фаворитах ЧМ-2026.

Экс-футболист признался, что не верит в шведскую команду на чемпионате мира.

«Я не вижу команд, способных победить Францию. Мне жаль Швецию, потому что мы знаем, что они забьют им гол. Единственный шанс для соперника французов – воспользоваться моментом, когда они расслабятся и сдадут. Но они являются фаворитами этого турнира», – сказал Златан.

Сборная Швеции сыграет с Францией в 1/16 финала ЧМ. Матч состоится в ночь на среду, 1 июля. Начало игры – в 00:00 по киевскому времени.