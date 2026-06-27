Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 среди игроков АПЛ
Сразу три футболиста отстают от норвежца только на один забитый мяч
Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 среди игроков АПЛ (к рассмотрению взяты клубы сезона 2025/26).
В активе норвежца 4 забитых мяча: по 2 в ворота сборных Ирака и Сенегала.
По 3 гола забили Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия) и Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал).
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 среди игроков АПЛ сезона 2025/26
- 4 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
- 3 – Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды)
- 3 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия)
- 3 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал)
- 2 – Мигель Муньос (Кристал Пэлас, Колумбия)
- 2 – Ясин Аяри (Брайтон, Швеция)
- 2 – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед, Швеция)
- 2 – Коди Гакпо (Ливерпуль, Нидерланды)
- 2 – Кай Хаверц (Арсенал, Германия)
- 2 – Даичи Камада (Кристал Пэлас, Япония)
- 2 – Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм Юнайтед, Нидерланды)
- 2 – Леандро Троссар (Арсенал, Бельгия)
What do you notice about the Premier League's top goalscorers at the World Cup so far? 👀🏴 pic.twitter.com/Cn5x7kzWd4— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 27, 2026
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