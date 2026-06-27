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  4. Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 среди игроков АПЛ
Чемпионат мира
27 июня 2026, 19:34 | Обновлено 27 июня 2026, 19:35
173
0

Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 среди игроков АПЛ

Сразу три футболиста отстают от норвежца только на один забитый мяч

27 июня 2026, 19:34 | Обновлено 27 июня 2026, 19:35
173
0
Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 среди игроков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 среди игроков АПЛ (к рассмотрению взяты клубы сезона 2025/26).

В активе норвежца 4 забитых мяча: по 2 в ворота сборных Ирака и Сенегала.

По 3 гола забили Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия) и Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал).

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 среди игроков АПЛ сезона 2025/26

  • 4 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
  • 3 – Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды)
  • 3 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия)
  • 3 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал)
  • 2 – Мигель Муньос (Кристал Пэлас, Колумбия)
  • 2 – Ясин Аяри (Брайтон, Швеция)
  • 2 – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед, Швеция)
  • 2 – Коди Гакпо (Ливерпуль, Нидерланды)
  • 2 – Кай Хаверц (Арсенал, Германия)
  • 2 – Даичи Камада (Кристал Пэлас, Япония)
  • 2 – Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм Юнайтед, Нидерланды)
  • 2 – Леандро Троссар (Арсенал, Бельгия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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