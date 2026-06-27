Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026 среди игроков АПЛ (к рассмотрению взяты клубы сезона 2025/26).

В активе норвежца 4 забитых мяча: по 2 в ворота сборных Ирака и Сенегала.

По 3 гола забили Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия) и Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал).

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 среди игроков АПЛ сезона 2025/26

4 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)

3 – Брайан Бробби (Сандерленд, Нидерланды)

3 – Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед, Бразилия)

3 – Исмаила Сарр (Кристал Пэлас, Сенегал)

2 – Мигель Муньос (Кристал Пэлас, Колумбия)

2 – Ясин Аяри (Брайтон, Швеция)

2 – Энтони Эланга (Ньюкасл Юнайтед, Швеция)

2 – Коди Гакпо (Ливерпуль, Нидерланды)

2 – Кай Хаверц (Арсенал, Германия)

2 – Даичи Камада (Кристал Пэлас, Япония)

2 – Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм Юнайтед, Нидерланды)

2 – Леандро Троссар (Арсенал, Бельгия)