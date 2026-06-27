Польский клуб запустил процесс перехода форварда Динамо

Краковская «Висла» сделала запрос в «Динамо» по форварду Владиславу Бленуце. После выхода в Экстраклассу клуб хочет усилить состав.

Как стало известно Sport.ua, предложение еще не делали, но собираются. Сумма существенно меньше той, что «Динамо» заплатило за румынского футболиста. На агента Бленуце, Ионуца Станчу, еще никто не выходил. Представители польского клуба будут на сборах киевского «Динамо», где планируют просматривать не только Бленуце.

По данным transfermarkt, форвард обошелся «Динамо» в два миллиона евро. В минувшем сезоне он провел 11 матчей (307 минут) и забил один гол.

Уже завтра «Динамо» проведет спарринг с другим польским клубом, «Вечистой». 2 и 3 июля запланированы товарищеские матчи с «Рапидом» из Бухареста и ЛАСКом, а 10-го – с «Радомьяком».

«Висла» – 13-кратный чемпион Польши. В последний раз краковские футболисты примеряли золотые медали 15 лет назад.