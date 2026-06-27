Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польский клуб запустил процесс перехода форварда Динамо
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 19:35 | Обновлено 27 июня 2026, 20:18
1949
6

Польский клуб запустил процесс перехода форварда Динамо

Владислав Бленуце заинтересовал «Вислу»

27 июня 2026, 19:35 | Обновлено 27 июня 2026, 20:18
1949
6 Comments
Польский клуб запустил процесс перехода форварда Динамо
ФК Динамо. Владислав Бленуце
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Краковская «Висла» сделала запрос в «Динамо» по форварду Владиславу Бленуце. После выхода в Экстраклассу клуб хочет усилить состав.

Как стало известно Sport.ua, предложение еще не делали, но собираются. Сумма существенно меньше той, что «Динамо» заплатило за румынского футболиста. На агента Бленуце, Ионуца Станчу, еще никто не выходил. Представители польского клуба будут на сборах киевского «Динамо», где планируют просматривать не только Бленуце.

По данным transfermarkt, форвард обошелся «Динамо» в два миллиона евро. В минувшем сезоне он провел 11 матчей (307 минут) и забил один гол.

Уже завтра «Динамо» проведет спарринг с другим польским клубом, «Вечистой». 2 и 3 июля запланированы товарищеские матчи с «Рапидом» из Бухареста и ЛАСКом, а 10-го – с «Радомьяком».

«Висла» – 13-кратный чемпион Польши. В последний раз краковские футболисты примеряли золотые медали 15 лет назад.

По теме:
Африканский вингер с опытом игры в УПЛ не перейдет в Карпаты
Верес завершил вничью первый летний спарринг
С игроками на просмотре. Кривбасс провел первый летний матч
эксклюзив Висла Краков Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Футбол | 27 июня 2026, 02:04 19
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо

УПЛ официально провела жеребьевку календаря нового чемпионата

Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора!
Футбол | 27 июня 2026, 14:53 10
Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора!
Португалия выиграет ЧМ-2026. Под это есть даже целая теория заговора!

Информация, к которой нужно относиться крайне критично, но лучше узнать о ней до «момента истины»

Пономарев тремя словами оценил шансы ЛНЗ в еврокубках
Футбол | 27.06.2026, 18:21
Пономарев тремя словами оценил шансы ЛНЗ в еврокубках
Пономарев тремя словами оценил шансы ЛНЗ в еврокубках
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Волейбол | 26.06.2026, 19:42
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Футбол | 27.06.2026, 08:00
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гарна новина 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Пропозицію ще не робили але процес запустили але і з агентом теж не розмовляли... але спорт.уа вже все знає і вирішив
Ответить
+1
На клуб не выходили, на агента не выходили, деньги не собрали.
Но очень интерисуються.
Ответить
+1
Не удивлюсь, если этот Бленуце после перехода куда-либо сильно заиграет. 
Когда-то так было с Теодорчиком.
Ответить
-1
Популярные новости
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
26.06.2026, 21:21
Бокс
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 68
Волейбол
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
В Англии сообщили новые подробности о дисквалификации Мудрика
26.06.2026, 10:15 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
25.06.2026, 18:44 5
Футбол
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
26.06.2026, 11:33 12
Бокс
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 7
Футбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
27.06.2026, 07:32 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем