Динамо хочет продать нападающего и может понести убытки
Киевляне определились с суммой за Бленуце
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце покинет клуб уже этим летом. По информации румынских СМИ, руководство «бело-синих» определилось с суммой, за которую готово отпустить футболиста.
Сообщается, что «Динамо» рассчитывает получить за 24-летнего форварда не менее 1,3 миллиона евро. При этом осенью 2025 года киевляне заплатили за игрока более 2 миллионов евро, поэтому продажа повлечет за собой финансовые потери в размере около 700 тысяч евро.
По данным источника, ситуация вокруг Бленуце осложнилась после скандала, связанного с его активностью в социальных сетях. После этого футболист подвергся критике со стороны болельщиков и начал получать меньше игрового времени.
Интерес к нападающему приписывают сразу нескольким клубам. Среди претендентов называются польские «Ракув» и «Висла» (Краков), а также румынское «Динамо» (Бухарест), которое следит за игроком уже довольно долгое время.
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