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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 20:22 | Обновлено 26 июня 2026, 20:39
1442
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Динамо хочет продать нападающего и может понести убытки

Киевляне определились с суммой за Бленуце

26 июня 2026, 20:22 | Обновлено 26 июня 2026, 20:39
1442
3 Comments
Динамо хочет продать нападающего и может понести убытки
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце покинет клуб уже этим летом. По информации румынских СМИ, руководство «бело-синих» определилось с суммой, за которую готово отпустить футболиста.

Сообщается, что «Динамо» рассчитывает получить за 24-летнего форварда не менее 1,3 миллиона евро. При этом осенью 2025 года киевляне заплатили за игрока более 2 миллионов евро, поэтому продажа повлечет за собой финансовые потери в размере около 700 тысяч евро.

По данным источника, ситуация вокруг Бленуце осложнилась после скандала, связанного с его активностью в социальных сетях. После этого футболист подвергся критике со стороны болельщиков и начал получать меньше игрового времени.

Интерес к нападающему приписывают сразу нескольким клубам. Среди претендентов называются польские «Ракув» и «Висла» (Краков), а также румынское «Динамо» (Бухарест), которое следит за игроком уже довольно долгое время.

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Владислав Бленуце Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
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Комментарии 3
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хто його за таки гроші купить якщо він практично не грав , а де і отримував ігровий час нічого путнього не показав , це баласт клуба .
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дешевше відпустити  вільним агентом
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Кому він треба за такі бабки?
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