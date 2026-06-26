Динамо хочет продать нападающего и может понести убытки

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце покинет клуб уже этим летом. По информации румынских СМИ, руководство «бело-синих» определилось с суммой, за которую готово отпустить футболиста.

Сообщается, что «Динамо» рассчитывает получить за 24-летнего форварда не менее 1,3 миллиона евро. При этом осенью 2025 года киевляне заплатили за игрока более 2 миллионов евро, поэтому продажа повлечет за собой финансовые потери в размере около 700 тысяч евро.

По данным источника, ситуация вокруг Бленуце осложнилась после скандала, связанного с его активностью в социальных сетях. После этого футболист подвергся критике со стороны болельщиков и начал получать меньше игрового времени.

Интерес к нападающему приписывают сразу нескольким клубам. Среди претендентов называются польские «Ракув» и «Висла» (Краков), а также румынское «Динамо» (Бухарест), которое следит за игроком уже довольно долгое время.