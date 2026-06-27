Итальянский защитник «Аталанты» Марко Палестра подписал контракт с «Челси» сроком до 2033 года. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 21-летни футболист подписал соглашение по схеме 6+1. Сумма сделки составляет 55 миллионов евро а также процент от перепродажи итальянца.

В прошедшем сезоне Марко Палестра защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. За 37 матчей на клубном уровне он успел отличиться 1 результативным ударом и 4 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» оформил трансфер за 55 миллионов евро.