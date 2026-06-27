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  4. Палестра подписал контракт с Челси сроком до 2033 года
Англия
27 июня 2026, 17:59 | Обновлено 27 июня 2026, 18:01
225
0

Палестра подписал контракт с Челси сроком до 2033 года

Итальянец перейдет в лондонский клуб из «Аталанты»

27 июня 2026, 17:59 | Обновлено 27 июня 2026, 18:01
225
0
Палестра подписал контракт с Челси сроком до 2033 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Палестра
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Итальянский защитник «Аталанты» Марко Палестра подписал контракт с «Челси» сроком до 2033 года. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 21-летни футболист подписал соглашение по схеме 6+1. Сумма сделки составляет 55 миллионов евро а также процент от перепродажи итальянца.

В прошедшем сезоне Марко Палестра защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. За 37 матчей на клубном уровне он успел отличиться 1 результативным ударом и 4 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» оформил трансфер за 55 миллионов евро.

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трансферы Аталанта Кальяри Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Марко Палестра Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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