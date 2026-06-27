Палестра подписал контракт с Челси сроком до 2033 года
Итальянец перейдет в лондонский клуб из «Аталанты»
Итальянский защитник «Аталанты» Марко Палестра подписал контракт с «Челси» сроком до 2033 года. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, 21-летни футболист подписал соглашение по схеме 6+1. Сумма сделки составляет 55 миллионов евро а также процент от перепродажи итальянца.
В прошедшем сезоне Марко Палестра защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. За 37 матчей на клубном уровне он успел отличиться 1 результативным ударом и 4 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» оформил трансфер за 55 миллионов евро.
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