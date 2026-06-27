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Англия
27 июня 2026, 17:48 | Обновлено 27 июня 2026, 17:49
753
0

Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро

Максанс Лакруа покинет «Кристал Пэлас»

27 июня 2026, 17:48 | Обновлено 27 июня 2026, 17:49
753
0
Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Максанс Лакруа
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Французский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа перейдет в лондонский «Челси», сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 55 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Максанс Лакруа провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее «Челси» принял решение по поводу украинского вингера Михаила Мудрика.

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трансферы Кристал Пэлас Челси трансферы АПЛ Максанс Лакруа
Дмитрий Вус Источник: L'Equipe
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