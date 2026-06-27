Челси оформил трансфер за 55 миллионов евро

Французский центральный защитник лондонского «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа перейдет в лондонский «Челси», сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит 55 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Максанс Лакруа провел 55 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее «Челси» принял решение по поводу украинского вингера Михаила Мудрика.