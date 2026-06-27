Динамо готовит еще один трансфер футболиста из топ-чемпионата
Киевский клуб ведет переговоры по правому защитнику
«Динамо» ведет переговоры с неназванным правым защитником. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, киевский клуб ведет переговоры с молодым футболистом из топ-чемпионата. Потенциальная сделка может быть похожей на подписание Пьера Мунгенге.
За это летнее трансферное окно «Динамо» совершило уже три подписания: украинский вратарь Илья Ольховый, польский защитник Томаш Кендзера и французский нападающий Пьер Мунгенге.
Ранее стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в «Галатасарай».
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