Динамо готовит еще один трансфер футболиста из топ-чемпионата

«Динамо» ведет переговоры с неназванным правым защитником. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, киевский клуб ведет переговоры с молодым футболистом из топ-чемпионата. Потенциальная сделка может быть похожей на подписание Пьера Мунгенге.

За это летнее трансферное окно «Динамо» совершило уже три подписания: украинский вратарь Илья Ольховый, польский защитник Томаш Кендзера и французский нападающий Пьер Мунгенге.

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