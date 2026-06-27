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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 16:01 | Обновлено 27 июня 2026, 17:16
2956
5

Динамо готовит еще один трансфер футболиста из топ-чемпионата

Киевский клуб ведет переговоры по правому защитнику

27 июня 2026, 16:01 | Обновлено 27 июня 2026, 17:16
2956
5 Comments
Динамо готовит еще один трансфер футболиста из топ-чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо
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«Динамо» ведет переговоры с неназванным правым защитником. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, киевский клуб ведет переговоры с молодым футболистом из топ-чемпионата. Потенциальная сделка может быть похожей на подписание Пьера Мунгенге.

За это летнее трансферное окно «Динамо» совершило уже три подписания: украинский вратарь Илья Ольховый, польский защитник Томаш Кендзера и французский нападающий Пьер Мунгенге.

Ранее стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в «Галатасарай».

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Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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Центр захисту де!?????
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0
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тренера, тренера нормального купіть, барани
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0
"Посилення" на рівні Епіцентру, та ще й Пономаренка продали в естонську Левадію за 400 тисяч гривень. На що Динамо в новому сезоні розраховує, на 5 місце в кращому випадку? 
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-11
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