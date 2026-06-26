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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 11:19 | Обновлено 26 июня 2026, 11:48
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Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай

Президент «Динамо» намерен сохранить бомбардира в команде

26 июня 2026, 11:19 | Обновлено 26 июня 2026, 11:48
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Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Стало известно, планирует ли президент «Динамо» Игорь Суркис отпускать украинского нападающего Матвея Пономаренко в «Галатасарай». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, президент столичного гранда не планирует прощаться с 20-летним футболистом. Вынудить его сделать это может лишь большое предложение.

В прошедшем сезоне на счету Матвея Пономаренко 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Пономаренко готов к переходу в «Галатасарай».

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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