Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай

Стало известно, планирует ли президент «Динамо» Игорь Суркис отпускать украинского нападающего Матвея Пономаренко в «Галатасарай». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, президент столичного гранда не планирует прощаться с 20-летним футболистом. Вынудить его сделать это может лишь большое предложение.

В прошедшем сезоне на счету Матвея Пономаренко 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Пономаренко готов к переходу в «Галатасарай».