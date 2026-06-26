Стало известно, планирует ли Суркис отпускать Пономаренко в Галатасарай
Президент «Динамо» намерен сохранить бомбардира в команде
Стало известно, планирует ли президент «Динамо» Игорь Суркис отпускать украинского нападающего Матвея Пономаренко в «Галатасарай». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».
По информации источника, президент столичного гранда не планирует прощаться с 20-летним футболистом. Вынудить его сделать это может лишь большое предложение.
В прошедшем сезоне на счету Матвея Пономаренко 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Пономаренко готов к переходу в «Галатасарай».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»
Рекомендации подписать Мунгенге поступили именно от Ильи