Харьков отправился на сбор без трех игроков. Двум ищут новые команды

27 июня Харьков отправился на тренировочный сбор в Австрию. Уже там к команде присоединятся несколько украинских футболистов и легионеры (речь идет о тех, кто играл за команду в прошлом сезоне).

Как стало известно Sport.ua, на сборе не будет бразильского полузащитника Ари Моуры, а также двух нигерийских нападающих – Кристиана Мба и Питера Итодо. Первым двоим уже подыскивают новые клубы. Что касается Итодо, то у него та же ситуация, что и зимой, когда из-за проблем с паспортом игрок пропустил сбор в Испании (кстати, на его результативность весной это не повлияло: 15 матчей, 8 голов). Футболист остался в Украине и будет готовиться к сезону с молодежной командой клуба.

Также на заграничном сборе не будет защитника Дмитрия Капинуса – его готова арендовать Оболонь.

В Австрии Харьков запланировал восемь контрольных матчей с представителями семи стран. Первым соперником команды Младена Бартуловича станет вице-чемпион Азербайджана Карабах (1 июля).