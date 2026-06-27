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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 15:44 | Обновлено 27 июня 2026, 16:13
1042
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Харьков отправился на сбор без трех игроков. Двум ищут новые команды

Команда будет работать в Австрии

27 июня 2026, 15:44 | Обновлено 27 июня 2026, 16:13
1042
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Харьков отправился на сбор без трех игроков. Двум ищут новые команды
ФК Металлист 1925. Питер Итодо
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27 июня Харьков отправился на тренировочный сбор в Австрию. Уже там к команде присоединятся несколько украинских футболистов и легионеры (речь идет о тех, кто играл за команду в прошлом сезоне).

Как стало известно Sport.ua, на сборе не будет бразильского полузащитника Ари Моуры, а также двух нигерийских нападающих – Кристиана Мба и Питера Итодо. Первым двоим уже подыскивают новые клубы. Что касается Итодо, то у него та же ситуация, что и зимой, когда из-за проблем с паспортом игрок пропустил сбор в Испании (кстати, на его результативность весной это не повлияло: 15 матчей, 8 голов). Футболист остался в Украине и будет готовиться к сезону с молодежной командой клуба.

Также на заграничном сборе не будет защитника Дмитрия Капинуса – его готова арендовать Оболонь.

В Австрии Харьков запланировал восемь контрольных матчей с представителями семи стран. Первым соперником команды Младена Бартуловича станет вице-чемпион Азербайджана Карабах (1 июля).

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инсайд Харьков Украинская Премьер-лига Питер Итодо Ари Моура Кристиан Мба
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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