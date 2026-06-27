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Чемпионат мира
27 июня 2026, 14:49 | Обновлено 27 июня 2026, 14:51
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Тренер Новой Зеландии гордится командой, несмотря на вылет с ЧМ

Даррен Бейзли подвел итоги выступления «Олл Уайтс» на турнире

27 июня 2026, 14:49 | Обновлено 27 июня 2026, 14:51
72
0
Тренер Новой Зеландии гордится командой, несмотря на вылет с ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даррен Бейзли
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Путь Новой Зеландии на чемпионате мира завершился разгромным поражением от Бельгии (1:5) в третьем туре группового этапа.

Однако тренер Даррен Бейзли заявил, что горд тем, как его игроки выступили, несмотря на то что команда финишировала последней в группе G.

Новая Зеландия вела в счете в матче против Ирана, но позволила сопернику сравнять – ничья 2:2. Также они открыли счет в игре против Египта, однако уступили 1:3.

Бейзли отметил, что опыт чемпионата мира станет очень ценным для его команды.

«Я думаю, когда вы смотрели жеребьевку и мы знали, что играем с ними (Бельгией) последними, вы, вероятно, ожидали, что у них уже будет шесть очков, и это могло сыграть нам на руку… нам нужно было набрать очки в первых двух играх, и мы дали себе шанс это сделать, но мы его не использовали», – сказал тренер.

«Мы пытались вернуться в игру, мы не собирались просто завершать этот чемпионат мира, защищая 0:2. Мы хотели забивать, пытались вернуться в матч, но, к сожалению, нас несколько раз наказали», – добавил он.

Новая Зеландия смогла сократить отставание благодаря голу Элайджи Джаста, который стал для него третьим на турнире, но Бельгия в концовке матча забила еще дважды и довела счет до разгромного.

«Большинство этих ребят вернутся сюда через четыре года, и они станут сильнее благодаря этому опыту. Они должны стать сильнее, если мы хотим добраться до того уровня, о котором все мечтают – выхода в плей-офф.

Они точно сделают выводы. Это очень хорошая группа игроков, у них действительно большое будущее – и на клубном уровне, и вместе в сборной. Они станут лучше, потому что это больно, и это должно болеть, ведь это чемпионат мира, и теперь мы возвращаемся домой», – подытожил Бейзли.

Сборная Новой Зеландии в третий раз сыграла на чемпионате мира и не сумела впервые в истории выйти в плей-офф.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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