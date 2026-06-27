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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 21:07 | Обновлено 27 июня 2026, 22:55
5685
0

Вернидуб нашел работу для знаменитого украинского футболиста

Тренер приглашает Будковского в «Нефтчи»

27 июня 2026, 21:07 | Обновлено 27 июня 2026, 22:55
5685
0
Вернидуб нашел работу для знаменитого украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский
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Нападающий и капитан «Зари» Филипп Будковский может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

По информации местных СМИ, интерес к 33-летнему форварду проявляет бакинский «Нефтчи», который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

Отмечается, что наставник хорошо знаком с возможностями Будковского и хотел бы видеть его в своей команде.

Впрочем, главным препятствием для осуществления трансфера остается отсутствие договоренности между «Нефтчи» и «Зарей» относительно суммы компенсации за переход футболиста. На данный момент переговоры продолжаются.

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Филипп Будковский Юрий Вернидуб Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Нефтчи Баку
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
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