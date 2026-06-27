Вернидуб нашел работу для знаменитого украинского футболиста
Тренер приглашает Будковского в «Нефтчи»
Нападающий и капитан «Зари» Филипп Будковский может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.
По информации местных СМИ, интерес к 33-летнему форварду проявляет бакинский «Нефтчи», который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.
Отмечается, что наставник хорошо знаком с возможностями Будковского и хотел бы видеть его в своей команде.
Впрочем, главным препятствием для осуществления трансфера остается отсутствие договоренности между «Нефтчи» и «Зарей» относительно суммы компенсации за переход футболиста. На данный момент переговоры продолжаются.
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