Вернидуб нашел работу для знаменитого украинского футболиста

Нападающий и капитан «Зари» Филипп Будковский может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

По информации местных СМИ, интерес к 33-летнему форварду проявляет бакинский «Нефтчи», который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

Отмечается, что наставник хорошо знаком с возможностями Будковского и хотел бы видеть его в своей команде.

Впрочем, главным препятствием для осуществления трансфера остается отсутствие договоренности между «Нефтчи» и «Зарей» относительно суммы компенсации за переход футболиста. На данный момент переговоры продолжаются.