Игрок Манчестер Юнайтед порвал кресты и вылетел с чемпионата мира

Опорный полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Уругвая Мануэль Угарте порвал крестообразные связки колена в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Испании (0:1).

По прогнозам врачей, 25-летний футболист пропустит от 9 до 12 месяцев. «Манчестер Юнайтед» должен получить от ФИФА компенсацию за травму игрока в размере примерно 6 миллионов евро – это та сумма, которую игрок должен заработать по контракту за этот период.

Драматичности ситуации добавляет тот факт, что из-за поражения сборная Уругвая вылетела с чемпионата мира.

В сезоне 2025/26 Мануэль Угарте провел 24 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.