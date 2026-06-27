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Чемпионат мира
27 июня 2026, 14:49 | Обновлено 27 июня 2026, 14:56
986
0

Игрок Манчестер Юнайтед порвал кресты и вылетел с чемпионата мира

Мануэль Угарте пропустит от 9 до 12 месяцев

27 июня 2026, 14:49 | Обновлено 27 июня 2026, 14:56
986
0
Игрок Манчестер Юнайтед порвал кресты и вылетел с чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Угарте
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Опорный полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Уругвая Мануэль Угарте порвал крестообразные связки колена в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Испании (0:1).

По прогнозам врачей, 25-летний футболист пропустит от 9 до 12 месяцев. «Манчестер Юнайтед» должен получить от ФИФА компенсацию за травму игрока в размере примерно 6 миллионов евро – это та сумма, которую игрок должен заработать по контракту за этот период.

Драматичности ситуации добавляет тот факт, что из-за поражения сборная Уругвая вылетела с чемпионата мира.

В сезоне 2025/26 Мануэль Угарте провел 24 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: The Touchline
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