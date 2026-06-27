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Чемпионат мира
27 июня 2026, 16:55 | Обновлено 27 июня 2026, 17:18
422
0

Тренер сборной Бельгии: «Старички выполнили свою работу»

Руди Гарсия доволен выходом в плей-офф

27 июня 2026, 16:55 | Обновлено 27 июня 2026, 17:18
422
0
Тренер сборной Бельгии: «Старички выполнили свою работу»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бельгии набрала 5 очков по итогам группового этапа ЧМ-2026 и вышла дальше. Наставник Руди Гарсия пока что доволен тем, как складывается турнир.

«Нашу сборную называют старичками. Что ж, старички свою работу выполнили. Мы ничего не выиграли, но вышли дальше и стали первыми в группе».

«Не могу сказать, что все идеально, но команда прогрессирует. Посмотрим, кто будет соперником дальше, но пока мы наслаждаемся», – сказал Руди Гарсия.

Команда в группе сыграла вничью с Ираном и Египтом. а также обыграла Новую Зеландию.

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Руди Гарсия сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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