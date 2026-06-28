Нидерланды28 июня 2026, 01:19 | Обновлено 28 июня 2026, 01:20
67
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ОФИЦИАЛЬНО. Ваут Вегхорст перешел из Аякса в Твенте
К команде форвард присоединился на правах свободного агента
28 июня 2026, 01:19 | Обновлено 28 июня 2026, 01:20
67
0
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Нидерландский нападающий Ваут Вегхорст стал футболистом «Твенте». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
К команде 33-летний футболист присоединится на правах свободного агента.
Последние два года своей карьеры Ваут Вегхорст провел в составе «Аякса». В прошедшем сезоне на счету нидерландского форварда 34 матча, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что украинский футболист может перейти в «Утрехт».
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