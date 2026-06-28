ОФИЦИАЛЬНО. Ваут Вегхорст перешел из Аякса в Твенте

Нидерландский нападающий Ваут Вегхорст стал футболистом «Твенте». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К команде 33-летний футболист присоединится на правах свободного агента.

Последние два года своей карьеры Ваут Вегхорст провел в составе «Аякса». В прошедшем сезоне на счету нидерландского форварда 34 матча, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что украинский футболист может перейти в «Утрехт».