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  4. Михаэль КЛЕПАЧ: «Для меня это большая честь»
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 16:43 |
116
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Михаэль КЛЕПАЧ: «Для меня это большая честь»

Хорватский вингер прокомментировал свой переход в Буковину

27 июня 2026, 16:43 |
116
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Михаэль КЛЕПАЧ: «Для меня это большая честь»
ФК Буковина. Михаэль Клепач
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Хорватский вингер Михаэль Клепач прокомментировал свой переход в черновицкую «Буковину».

– Михаэль, добро пожаловать в Черновцы! Каково это — стать первым хорватским легионером в истории «Буковины»?

– Для меня большая честь стать первым хорватским футболистом, который будет выступать за «Буковину». Я очень рад оказаться здесь и уже с нетерпением жду того момента, когда начну тренироваться с новой для меня командой. Также хочу искренне поблагодарить всех за такой теплый и радушный прием.

– Расскажи о том, как состоялся твой переход в «Буковину» и какова вообще была твоя первая реакция в тот момент, когда появился этот вариант?

– Когда я впервые услышал о возможности перейти в «Буковину», то очень обрадовался. Сразу понял, что это может стать хорошим шагом в моей карьере. Как только появился этот вариант, я очень загорелся идеей стать частью этого клуба.

– Расскажи немного о себе как о футболисте. На каких позициях тебе удобнее всего играть и как бы ты охарактеризовал свой игровой стиль?

– В атаке я могу сыграть практически везде. Предпочитаю действовать на позиции левого или правого вингера, также могу сыграть под нападающим в роли «десятки» или непосредственно на острие атаки. Мои сильные стороны? Это техника и работа с мячом. Люблю играть один на один, обводить соперников. Но на самом деле я не хочу много говорить об этом. Я хочу выйти на поле и доказать всё там своими действиями.

– В твоей карьере были матчи квалификационных этапов всех трёх еврокубковых турниров, а также матчи группового этапа Лиги конференций. Каким был этот опыт для тебя? Против каких команд удалось сыграть?

– Для любого футболиста играть в еврокубках – это большая честь и невероятный опыт. В групповом этапе Лиги конференций мы встречались с такими командами, как «Тоттенхэм», «Витесс» и «Ренн». До этого также провели немало матчей в квалификации. Конечно, матчи такого уровня – это именно то, ради чего ты играешь в футбол. Увидеть европейский футбол изнутри, почувствовать его атмосферу, проверить себя в противостоянии с топ-командами – это огромное удовольствие и бесценный опыт.

– Раньше ты защищал цвета клубов из шести разных стран. И вот сейчас впервые будешь выступать в Украине. Каковы твои ожидания от этого этапа карьеры?

– Как я уже говорил, когда узнал о возможности переехать в Украину, то очень обрадовался. Считаю, что здесь сильный чемпионат, и для меня это хороший шаг вперёд. Именно поэтому я и принял это решение. Здесь выступает много качественных футболистов, и я убежден, что в украинском чемпионате я смогу прогрессировать.

– Знаешь ли ты кого-нибудь из футболистов, которые сейчас выступают в украинском чемпионате? Возможно, кого-то из балканских игроков или своих бывших партнеров?

– Да, знаю нескольких балканских футболистов, которые сейчас выступают в луганской «Заре». Ну и, конечно, в Хорватии все прекрасно знают, кто такой Дарио Срна и какой след он оставил в «Шахтере». Сразу всех и не вспомню, но знаю многих игроков.

– Не можем обойти стороной ещё одну интересную тему. Твоя фамилия – Клепач – довольно распространённая в Украине, в частности в Черновцах. Возможно, у тебя есть родственные связи в Украине?

– О, даже так? Ну, что я могу сказать... Кто знает, возможно, я на самом деле наполовину украинец (смеётся). Если серьезно, то не думаю, что у меня есть какие-то родственные связи с Украиной. Впрочем, было очень приятно услышать, что моя фамилия здесь довольно распространена.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам черновицкого клуба, которые с нетерпением ждут твоего дебюта в футболке «Буковины»?

– Я не сторонник громких обещаний перед сезоном. Я хочу продемонстрировать всё, на что способен, непосредственно на футбольном поле. Единственное, что скажу сейчас – спасибо клубу за такой тёплый приём. А болельщикам я хочу сказать: «Вперёд, «Буковина»!» Скоро увидимся на стадионе!

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Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
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Майже всі клуби УПЛ підписують якісних легів, і тільки Динамо - Мутанбананге, Шолу і Огундану
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