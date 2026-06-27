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Чемпионат мира
27 июня 2026, 13:22 |
153
0

33 матча без поражений в игровое время. Кто остановит сборную Испании?

Вспомним все матчи испанской сборной, образовавшие эту длинную беспроигрышную серию

27 июня 2026, 13:22 |
153
0
33 матча без поражений в игровое время. Кто остановит сборную Испании?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах в игровое время до 33 матчей.

Произошло это в поединке третьего тура ЧМ-2026 против сборной Уругвая (1:0).

Напомним, что последний раз сборная Испании проигрывала в игровое время еще в марте 2024 года в товарищеском матче против сборной Колумбии (0:1).

Беспроигрышная серия сборной Испании в игровое время (33)

  • 2026: ЧМ, Уругвай – 1:0
  • 2026: ЧМ, Саудовская Аравия – 4:0
  • 2026: ЧМ, Кабо-Верде – 0:0
  • 2026: ТМ, Перу – 3:1
  • 2026: ТМ, Ирак – 1:1
  • 2026: ТМ, Египет – 0:0
  • 2026: ТМ, Сербия – 3:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Турция – 2:2
  • 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 4:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 4:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Грузия – 2:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Турция – 6:0
  • 2025: ЧМ (квал.), Болгария – 3:0
  • 2025: ЛН, Португалия – 2:2
  • 2025: ЛН, Франция – 5:4
  • 2025: ЛН, Нидерланды – 3:3
  • 2025: ЛН, Нидерланды – 2:2
  • 2024: ЛН, Швейцария – 3:2
  • 2024: ЛН, Дания – 2:1
  • 2024: ЛН, Сербия – 3:0
  • 2024: ЛН, Дания – 1:0
  • 2024: ЛН, Швейцария – 4:1
  • 2024: ЛН, Сербия – 0:0
  • 2024: ЧЕ, Англия – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Франция – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Германия – 2:1
  • 2024: ЧЕ, Грузия – 4:1
  • 2024: ЧЕ, Албания – 1:0
  • 2024: ЧЕ, Италия – 1:0
  • 2024: ЧЕ, Хорватия – 3:0
  • 2024: ТМ, Северная Ирландия – 5:1
  • 2024: ТМ, Андорра – 5:0
  • 2024: ТМ, Бразилия – 3:3
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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