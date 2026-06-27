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Чемпионат мира
27 июня 2026, 13:12 | Обновлено 27 июня 2026, 14:02
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Почти вытеснил Пеле из топ-10. Дембеле сделал хет-трик за 25 минут на ЧМ

Рекорд чемпионатов мира по скорости забитых трех голов одним игроком держится с 1982 года

27 июня 2026, 13:12 | Обновлено 27 июня 2026, 14:02
330
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Почти вытеснил Пеле из топ-10. Дембеле сделал хет-трик за 25 минут на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Норвегии оформил хет-трик за 25 минут (7-я мин, 20-я мин, 32-я мин).

Это позволило французу занять 11-е место в истории мировых первенств по отрезку времени, за которое был оформлен хет-трик.

Дембеле не хватило 3 минут, чтобы вытеснить из топ-10 легендарного Пеле, в активе которого хет-трик за 23 минуты в 1958 году.

Рекорд мундиалей принадлежит венгру Ласло Кишшу, который свои 3 гола в 1982 году забил за 6 минут.

Игроки с наименьшим промежутком времени, за которое был оформлен хет-трик на чемпионатах мира

  • 6 мин – Ласло Кишш (Венгрия), 1982
  • 10 мин – Габриэль Батистута (Аргентина), 1998
  • 15 мин – Эдмунд Конен (Германия), 1934
  • 16 мин – Эйсебио (Португалия), 1966
  • 20 мин – Герд Мюллер (ФРГ), 1970
  • 20 мин – Анджей Шармах (Польша), 1974
  • 20 мин – Эрих Пробст (Австрия), 1954
  • 22 мин – Адемир (Бразилия), 1950
  • 22 мин – Густав Веттерстрем (Швеция), 1938
  • 23 мин – Пеле (Бразилия), 1958
  • 25 мин – Усман Дембеле (Франция), 2026
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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Рекорд Кішша навряд чи хтось побʼє 
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