Почти вытеснил Пеле из топ-10. Дембеле сделал хет-трик за 25 минут на ЧМ
Рекорд чемпионатов мира по скорости забитых трех голов одним игроком держится с 1982 года
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Норвегии оформил хет-трик за 25 минут (7-я мин, 20-я мин, 32-я мин).
Это позволило французу занять 11-е место в истории мировых первенств по отрезку времени, за которое был оформлен хет-трик.
Дембеле не хватило 3 минут, чтобы вытеснить из топ-10 легендарного Пеле, в активе которого хет-трик за 23 минуты в 1958 году.
Рекорд мундиалей принадлежит венгру Ласло Кишшу, который свои 3 гола в 1982 году забил за 6 минут.
Игроки с наименьшим промежутком времени, за которое был оформлен хет-трик на чемпионатах мира
- 6 мин – Ласло Кишш (Венгрия), 1982
- 10 мин – Габриэль Батистута (Аргентина), 1998
- 15 мин – Эдмунд Конен (Германия), 1934
- 16 мин – Эйсебио (Португалия), 1966
- 20 мин – Герд Мюллер (ФРГ), 1970
- 20 мин – Анджей Шармах (Польша), 1974
- 20 мин – Эрих Пробст (Австрия), 1954
- 22 мин – Адемир (Бразилия), 1950
- 22 мин – Густав Веттерстрем (Швеция), 1938
- 23 мин – Пеле (Бразилия), 1958
- 25 мин – Усман Дембеле (Франция), 2026
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