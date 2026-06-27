Почти вытеснил Пеле из топ-10. Дембеле сделал хет-трик за 25 минут на ЧМ

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле в матче третьего тура ЧМ-2026 против сборной Норвегии оформил хет-трик за 25 минут (7-я мин, 20-я мин, 32-я мин).

Это позволило французу занять 11-е место в истории мировых первенств по отрезку времени, за которое был оформлен хет-трик.

Дембеле не хватило 3 минут, чтобы вытеснить из топ-10 легендарного Пеле, в активе которого хет-трик за 23 минуты в 1958 году.

Рекорд мундиалей принадлежит венгру Ласло Кишшу, который свои 3 гола в 1982 году забил за 6 минут.

Игроки с наименьшим промежутком времени, за которое был оформлен хет-трик на чемпионатах мира