Игрок сборной Украины разочаровал поступком свой бывший клуб
Александр Зубков отписался от Трабзонспора в Instagram
Вингер сборной Украины Александр Зубков отписался в Instagram от своего бывшего клуба «Трабзонспора» после перехода в греческий АЕК.
Как сообщает Haber61, такой поступок 29-летнего игрока стал предметом обсуждения среди болельщиков турецкой команды. Сам футболист свои действия никак не прокомментировал.
Зубков выступал за «Трабзонспор» в период с февраля 2025 года до конца текущего сезона. Всего в составе турецкого клуба Александр сыграл 57 матчей, забив 12 голов и отдал 16 ассистов.
Сообщалось, что Зубков был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» продолжили победную серию
Промоутер похвалил Александра за правильное решение