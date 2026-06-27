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Турция
27 июня 2026, 12:41 |
1286
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Игрок сборной Украины разочаровал поступком свой бывший клуб

Александр Зубков отписался от Трабзонспора в Instagram

27 июня 2026, 12:41 |
1286
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Игрок сборной Украины разочаровал поступком свой бывший клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков
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Вингер сборной Украины Александр Зубков отписался в Instagram от своего бывшего клуба «Трабзонспора» после перехода в греческий АЕК.

Как сообщает Haber61, такой поступок 29-летнего игрока стал предметом обсуждения среди болельщиков турецкой команды. Сам футболист свои действия никак не прокомментировал.

Зубков выступал за «Трабзонспор» в период с февраля 2025 года до конца текущего сезона. Всего в составе турецкого клуба Александр сыграл 57 матчей, забив 12 голов и отдал 16 ассистов.

Сообщалось, что Зубков был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор АЕК Афины Александр Зубков
Антон Романенко Источник: Haber61.net
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