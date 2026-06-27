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  4. ФОТО. Леандру Андраде присоединился к Полесью
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 13:08 | Обновлено 27 июня 2026, 13:34
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0

ФОТО. Леандру Андраде присоединился к Полесью

Вингер будет носить 11-й номер

27 июня 2026, 13:08 | Обновлено 27 июня 2026, 13:34
302
0
ФОТО. Леандру Андраде присоединился к Полесью
ФК Полесье. Леандру Андраде
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Вингер из Кабо-Верде Леандру Андраде перешел из «Карабаха» в «Полесье».

Срок контракта между 26-летним футболистом и клубом Украинской Премьер-лиги рассчитан на 3 года.

В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ФОТО. Леандру Андраде присоединился к Полесью

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Даниил Кирияка Источник: ФК Полесье
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