ИБРАГИМОВИЧ: «Вы не просто отменили гол – вы украли мечту нации»

Знаменитый шведский экс-форвард Златан Ибрагимович прокомментировал решение VAR об отмене гола Ирана в матче с Египтом (1:1), которое лишило азиатскую команду прямого выхода в плей-офф.

В компенсированное к матчу время Шоджа Халилзаде отметился голом, но после проверки VAR он был отменен из-за офсайда.

«Вот именно поэтому люди теряют веру в VAR. Нам говорят, что он здесь для устранения очевидных ошибок, но почему-то он продолжает создавать еще большие споры на крупнейшей футбольной арене. Это просто неприемлемо.

Я пересматривал повтор снова и снова и до сих пор не понимаю, как кто-то может зафиксировать там офсайд. Если вы отменяете гол, который может решить судьбу страны на чемпионате мира, вы должны быть на 100% уверены, а не гадать за экраном», – сказал Ибра.

Также Златан отметил эмоции болельщиков, которые уже поверили в победу команды и начали праздновать исторический успех, а решение рефери все это перечеркнуло:

«Миллионы иранцев праздновали то, что считали историческим моментом, но затем группа официальных лиц стерла это за считанные секунды. Вы не просто отменили гол – вы украли мечту нации.

Судья и арбитры VAR должны нести ответственность за такие решения. Вы не можете прятаться за технологиями, когда они используются неправильно. Это не справедливость, это некомпетентность».

Дополнительно Ибрагимович высказался об уровне судейства на чемпионате мира, отметив, что футбол заслуживает большего.

«Чемпионат мира проводится раз в четыре года. Игроки жертвуют всем, чтобы туда попасть, болельщики ездят со всего мира, и один шокирующий эпизод разрушает месяцы работы. Это непростительно.

Если это уровень судейства на крупнейшем турнире в футболе, значит, что-то сереьзно сломано. Футбол заслуживает большего, игроки заслуживают большего, и прежде всего болельщики заслуживают гораздо лучшего, чем это», – добавил швед.

Сборная Ирана заняла третье место в группе G, имея в активе три очка, и еще может попасть в плей-офф как одна из восьми лучших команд, занявших третьи места в своих группах.