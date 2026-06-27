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  4. ЮАР – Канада. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/16 финала чемпионата мира
Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:58 | Обновлено 27 июня 2026, 12:02
93
0

ЮАР – Канада. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/16 финала чемпионата мира

На мундиале начинается стадия плей-офф

27 июня 2026, 11:58 | Обновлено 27 июня 2026, 12:02
93
0
ЮАР – Канада. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/16 финала чемпионата мира
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Во многом благодаря новому формату розыгрыша чемпионата мира по футболу и сборной ЮАР, и сборной Канады на текущем мундиале уже удалось обновить свои собственные исторические достижения. Никогда ранее ни одна из этих команд не выходила в плей-офф мирового первенства, а тут кому-то точно повезет не просто это сделать, но еще и преодолеть первую стадию, так как победитель в этой дуэли будет лишь один, ведь речь уже идет о стадии на вылет.

Групповую стадию ЧМ-2026 сборные ЮАР и Канады завершили фактически одинаково – африканцы финишировали вторыми в группе А, набрав 4 очка, а североамериканцы оказались вторыми в группе В, также набрав 4 зачетных пункта. Что правда, канадцы сумели забить значительно больше (8 против 2), а еще – обеспечили себе положительную разницу мячей, что команде из ЮАР сделать так и не удалось.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

С другой стороны, южноафриканцы уже сделали своего рода чудо на этом турнире. После стартового поражения от Мексики (0:2) и дальнейшей ничьей с чехами (1:1) в третьем туре групповой стадии сборная ЮАР неожиданно вырвала победу со счетом 1:0 у весьма крепкой и дисциплинированной команды Южной Кореи, которая считалась фаворитом дуэли.

А вот Канада могла замахнуться в своем квартете и на первое место, но в том же третьем туре проиграла в лобовой дуэли сборной Швейцарии (1:2). Из-за этого в 1/16 финала канадцы фактически оказались лишены дополнительного фактора «домашних стен», так как вместо Ванкувера проведут первый матч стадии плей-офф в американском Инглвуде. И, как показывает анализ прессы, на стадионе «Соу-Фай» рассчитывать на сумасшедшую поддержку сборной Канады вряд ли приходится. Как бы не оказалось так, что фанатов ЮАР и тех, кто сопереживает этой команде, окажется даже больше, чем почитателей канадцев.

С каким еще испытанием столкнется Канада, так это с необходимостью играть далее без 24-летнего центрхава «Сассуоло» Исмаэля Коне. Тому в поединке против Катара сломали ногу, и теперь тренерский штаб канадцев вынужден искать другие варианты, но полноценно заменить Коне ему объективно некем.

В остальном же Канада – явный фаворит противостояния. В составе этой команды немало игроков с опытом выступлений в топовых европейских лигах, в то время как в сборной ЮАР основной акцент делается на местных игроках. По сути, базовыми клубами южноафриканцев являются тамошние гранды «Мамелоди Сандаунз» и «Орландо Пайретс». И это обстоятельство видится громадным преимуществом для Канады.

Любопытно будет посмотреть и на противостояние стилей. Сборная ЮАР предпочитает действовать в максимально «закрытом» прагматичном стиле, в то время как канадцы делают ставку на агрессивный вертикальный футбол с высокой линией прессинга. Фактически та команда, которая сумеет навязать свой стиль сопернику, выбив того из привычной колеи, и победит.

Однако чего точно не стоит ждать от этой дуэли, так это большого количества забитых мячей. Нечто подобное может случиться только в экстраординарном случае – например, при удалении в составе одной из команд. В остальном стоит ожидать весьма осторожного футбола, который часто называют «тактическими качелями». Особого зрелища болельщикам это не принесет, зато градус напряжения будет очень высоким.

В 1/8 финала ЧМ-2026 из этой пары пройдет Канада, пускай это и будет стоить ей серьезных усилий. А если вы захотите придать просмотру поединка еще большей азартности, то комбинированная ставка на победу Канады и на тотал меньше 2,5 может быть весьма любопытным и – главное – вполне рабочим вариантом.

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