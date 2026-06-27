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Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:57 | Обновлено 27 июня 2026, 12:01
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Гана

Поединок стартует в 00:00 по киевскому времени

27 июня 2026, 11:57 | Обновлено 27 июня 2026, 12:01
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Хорватия – Гана
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Хорватии
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28 июня в 00:00 по киевскому времени состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретятся сборные Хорватии и Ганы.

Пройдет поединок в городе Филадельфия на стадионе «Lincoln Financial Field».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В квартете с Хорватией и Ганой также нашлось место Англии и Панаме.

Группа L (ЧМ-2026)

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 2 1 1 0 4 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 4
2 Гана 2 1 1 0 1 - 0 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама 4
3 Хорватия 2 1 0 1 3 - 4 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 3
4 Панама 2 0 0 2 0 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама 0
Полная таблица

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)
  • 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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