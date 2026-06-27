ФОТО. Wilson представила платье, в котором Костюк сыграет на Уимблдоне
Марта в восторге от нового наряда
Компания Wilson представила платье, в котором украинская теннисистка Марта Костюк выступит на Уимблдоне 2026. Об этом пишет пресс-служба компании.
«Марта была нашей музой в спортивной одежде с тех пор, как мы начали работать вместе в 2023 году. То, что нам удалось создать вместе, действительно особенно: мы объединили премиальные материалы для игры на высоком уровне с модными силуэтами», – говорится в сообщении.
Новая модель стала продолжением проекта, впервые запущенного в 2024 году. Тогда Wilson создал для Костюка специальное платье, вдохновленное его свадебным образом.
Этот комплект стал одним из самых обсуждаемых во время Уимблдона и получил много положительных отзывов о сочетании классического белого стиля турнира, персональной истории спортсменки и современного теннисного дизайна.
«Мать платье, названное в мою честь, которое было задумано мной, — это совершенно нереальное ощущение», – лаконично сказала Марта.
В первом круге Уимблдона украинка Марта Костюк сыграет против аргентинской теннисистки Нади Подороски. Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.
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