ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
Марта и легендарная американка провели спарринг на кортах травяного мейджора
Вторая ракетка Украины Марта Костюк и легендарная американка Серена Уильямс провели общую тренировку на Уимблдоне-2026.
Для Костюк Уимблдон-2026 станет первым турниром на травяном покрытии в этом сезоне. Марта должна была сыграть на WTA 500 в Лондоне перед мейджором, но снялась из-за травмы правой лодыжки.
44-летняя Уильямс сыграет в одиночном и парном разрядах Уимблдонского турнира 2026. Серена получила wild card от организаторов соревнований в основную сетку. В паре американка выступит со своей сестрой Винус Уильямс.
Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.
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