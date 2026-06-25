ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне

Вторая ракетка Украины Марта Костюк и легендарная американка Серена Уильямс провели общую тренировку на Уимблдоне-2026.

Для Костюк Уимблдон-2026 станет первым турниром на травяном покрытии в этом сезоне. Марта должна была сыграть на WTA 500 в Лондоне перед мейджором, но снялась из-за травмы правой лодыжки.

44-летняя Уильямс сыграет в одиночном и парном разрядах Уимблдонского турнира 2026. Серена получила wild card от организаторов соревнований в основную сетку. В паре американка выступит со своей сестрой Винус Уильямс.

Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.