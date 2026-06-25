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Уимблдон
25 июня 2026, 14:28 | Обновлено 25 июня 2026, 14:31
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ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне

Марта и легендарная американка провели спарринг на кортах травяного мейджора

25 июня 2026, 14:28 | Обновлено 25 июня 2026, 14:31
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ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вторая ракетка Украины Марта Костюк и легендарная американка Серена Уильямс провели общую тренировку на Уимблдоне-2026.

Для Костюк Уимблдон-2026 станет первым турниром на травяном покрытии в этом сезоне. Марта должна была сыграть на WTA 500 в Лондоне перед мейджором, но снялась из-за травмы правой лодыжки.

44-летняя Уильямс сыграет в одиночном и парном разрядах Уимблдонского турнира 2026. Серена получила wild card от организаторов соревнований в основную сетку. В паре американка выступит со своей сестрой Винус Уильямс.

Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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