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Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:19 |
283
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Удаление защитника сборной Ирака стало одним из самых ранних в истории ЧМ

Ребина Сулаки заработал красную карточку уже на 13-й минуте матча с Сенегалом

27 июня 2026, 11:19 |
283
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Удаление защитника сборной Ирака стало одним из самых ранних в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Удаление 34-летнего защитника сборной Ирака Ребина Сулаки стало одним из самых ранних в истории мундиалей. Красную карточку в матче с Сенегалом (0:5) он заработал уже на 13-й минуте встречи. Еще быстрее отправлялись в раздевалку только три футболиста. Причем рекорд, который, надо сказать, весьма трудно побить, принадлежит также игроку обороны – уругвайцу Хосе Батисте, который на ЧМ-1986 проштрафился на 54-й секунде поединка с шотландцами.

Раннее удаление иракского футболиста в немалой степени помогло сборной Сенегала одержать самую крупную победу для африканских команд на мировых первенствах - 5:0. Ранее коллективы с Черного континента выигрывали максимум с разницей в три мяча. Со счетом 3:0 Нигерия обыграла Болгарию на ЧМ-1994, Марокко – Шотландию на ЧМ-1998, а Кот-д'Ивуар – КНДР на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба Sport.ua
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