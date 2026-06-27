Удаление защитника сборной Ирака стало одним из самых ранних в истории ЧМ

Удаление 34-летнего защитника сборной Ирака Ребина Сулаки стало одним из самых ранних в истории мундиалей. Красную карточку в матче с Сенегалом (0:5) он заработал уже на 13-й минуте встречи. Еще быстрее отправлялись в раздевалку только три футболиста. Причем рекорд, который, надо сказать, весьма трудно побить, принадлежит также игроку обороны – уругвайцу Хосе Батисте, который на ЧМ-1986 проштрафился на 54-й секунде поединка с шотландцами.

Раннее удаление иракского футболиста в немалой степени помогло сборной Сенегала одержать самую крупную победу для африканских команд на мировых первенствах - 5:0. Ранее коллективы с Черного континента выигрывали максимум с разницей в три мяча. Со счетом 3:0 Нигерия обыграла Болгарию на ЧМ-1994, Марокко – Шотландию на ЧМ-1998, а Кот-д'Ивуар – КНДР на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ