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Чемпионат мира
27 июня 2026, 11:06 | Обновлено 27 июня 2026, 11:07
228
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Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей

Свой третий автограф в воротах Норвегии французский форвард поставил на 32-й минуте

27 июня 2026, 11:06 | Обновлено 27 июня 2026, 11:07
228
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Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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29-летний нападающий сборной Франции Усман Дембеле стал автором одного из самых быстрых «трюков со шляпой» в финальных турнирах чемпионатов мира. Свой третий автограф в воротах Норвегии он поставил на 32-й минуте. Еще раньше оформлял хет-трик только австриец Эрих Пробст на ЧМ-1954 в матче с Чехословакией – на 24-й минуте.

Между тем второй мяч Дембеле в поединке с норвежцами оказался суперюбилейным – 2900-м в истории мундиалей. Французские футболисты, к слову, были авторами еще двух знаменательных голов. Люсьен Лоран на ЧМ-1930 забил 1-й мяч мировых первенств, а Жан-Пьер Папен на ЧМ-1986 – 1200-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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