Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей

29-летний нападающий сборной Франции Усман Дембеле стал автором одного из самых быстрых «трюков со шляпой» в финальных турнирах чемпионатов мира. Свой третий автограф в воротах Норвегии он поставил на 32-й минуте. Еще раньше оформлял хет-трик только австриец Эрих Пробст на ЧМ-1954 в матче с Чехословакией – на 24-й минуте.

Между тем второй мяч Дембеле в поединке с норвежцами оказался суперюбилейным – 2900-м в истории мундиалей. Французские футболисты, к слову, были авторами еще двух знаменательных голов. Люсьен Лоран на ЧМ-1930 забил 1-й мяч мировых первенств, а Жан-Пьер Папен на ЧМ-1986 – 1200-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ